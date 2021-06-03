В этот день празднуется 8 мужских и 3 женских именин.

У каждого человека с церковным именем есть свой Ангел-хранитель - святой, в честь которого назвали христианина. Это святой считается небесным покровителем и защитником. Чтобы Ангел-хранитель появился у ребенка, мальчику или девочке при рождении дают имя из списка православных именин.

Мужские именины 3 июня 2021 года

Андрей: происходит от древнегреческого имени Андреас, от андрос - "мужчина", "человек"; также существует перевод "мужественный", "смелый", "отважный".

Елисей: форма древнееврейского имени Элиша - "Бог - спасение", один из вариантов произношения имени Одиссей, от греческого имени Одюссеус - "сердитый", "гневный".

Кирилл: образовано от древнегреческого имени Кюриллос, от слова кюриос - "владыка, повелитель, господин, Господь", в переводе с персидского языка - "солнце".

Константин: от латинского слова constans - "постоянный", "стойкий".

Михаил: от древнееврейского имени Михаэль - "равный, подобный Богу", "испрошенный у Бога".

Федор, Теодор: современная форма греческого имени Теодорос - "дарованный Богом", "Божий дар".

Ярослав: произошло от древнерусского яръ - "ярый, буйный, сильный, мощный" + "слава".

Женские именины 3 июня 2021 года

Елена, Алена, Илона: форма древнегреческого имени Хелене - "светлая".

Вам также может быть интересно:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова