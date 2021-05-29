В этот день отмечается 9 мужских 1 женские именины.

В день именин церковь почитает память мучеников и святых с определенными именами. Считается, что святой обязательно ответит на обращенные к нему просьбы и молитвы. Чтобы ангел-хранитель оберегал ребенка с самого рождения, малышу стоит дать церковное имя. Для этого мальчика или девочку нарекают именем из календаря церковных именин за день рождения малыша.

Мужские именины 29 мая 2021 года

Александр: от древнегреческого имени Александрос, что состоит из слов алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек".

Аркадий: образовано от древнегреческого имени Аркадиос - "аркадец, житель Аркадии", а также "счастливый", "блаженный", от греческого слова "аркадос" - "пастух".

Георгий, Егор: формы древнегреческого имени Георгиос, от слова георгос - "земледелец", "возделывающий землю".

Лаврентий: вариант от римского родового имени Laurentius - "лаврентский, житель города Лаврент".

Николай: от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".

Петр: происходит от древнегреческого имени Петрос - "камень", "твердый", "надежный".

Федор, Теодор: современная форма греческого имени Теодорос - "дарованный Богом", "Божий дар".

Женские именины 29 мая 2021 года

Алина: от древнегерманского имени Адела - "великодушная", "благородная", "величественная".

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Автор: Екатерина Пулатова