В день именин церковь почитает память мучеников и святых с определенными именами. Считается, что святой обязательно ответит на обращенные к нему просьбы и молитвы. Чтобы ангел-хранитель оберегал ребенка с самого рождения, малышу стоит дать церковное имя. Для этого мальчика или девочку нарекают именем из календаря церковных именин за день рождения малыша.
Мужские именины 29 мая 2021 года
Александр: от древнегреческого имени Александрос, что состоит из слов алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек".
Аркадий: образовано от древнегреческого имени Аркадиос - "аркадец, житель Аркадии", а также "счастливый", "блаженный", от греческого слова "аркадос" - "пастух".
Георгий, Егор: формы древнегреческого имени Георгиос, от слова георгос - "земледелец", "возделывающий землю".
Лаврентий: вариант от римского родового имени Laurentius - "лаврентский, житель города Лаврент".
Николай: от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".
Петр: происходит от древнегреческого имени Петрос - "камень", "твердый", "надежный".
Федор, Теодор: современная форма греческого имени Теодорос - "дарованный Богом", "Божий дар".
Женские именины 29 мая 2021 года
Алина: от древнегерманского имени Адела - "великодушная", "благородная", "величественная".
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