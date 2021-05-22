В этот день празднуют свой День ангела обладатели 6 мужских и 1 женского имени.

Календарь святцев обозначает все даты церковной памяти святых и мучеников с определенными именами. В день именин человек празднует свой духовный день рождения, ведь наш одноименный святой в эту дату оберегает нас. Чтобы святой также покровительствовал ребенку, малышу при рождении выбирают имя из списка именин.

Мужские именины 22 мая 2021

Василий: от древнегреческого имени Басилейос - "царский", "царственный".

Гавриил: образовано от древнееврейского имени Габриэль - "сильный человек Бога, Божий воин".

Дмитрий: произошло от древнегреческого имени Деметриос - "посвящённый богине Деметре", "земледелец".

Иосиф: от древнееврейского имени Йосеф - "Яхве воздаст".

Николай: форма древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".

Семен: происходит от древнееврейского имени Шимон - "Бог услышал".

Женские именины 22 мая 2021

Акилина: от латинского aquilinus - "орлиный".

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Автор: Екатерина Пулатова