Календарь святцев обозначает все даты церковной памяти святых и мучеников с определенными именами. В день именин человек празднует свой духовный день рождения, ведь наш одноименный святой в эту дату оберегает нас. Чтобы святой также покровительствовал ребенку, малышу при рождении выбирают имя из списка именин.
Мужские именины 22 мая 2021
Василий: от древнегреческого имени Басилейос - "царский", "царственный".
Гавриил: образовано от древнееврейского имени Габриэль - "сильный человек Бога, Божий воин".
Дмитрий: произошло от древнегреческого имени Деметриос - "посвящённый богине Деметре", "земледелец".
Иосиф: от древнееврейского имени Йосеф - "Яхве воздаст".
Николай: форма древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".
Семен: происходит от древнееврейского имени Шимон - "Бог услышал".
Женские именины 22 мая 2021
Акилина: от латинского aquilinus - "орлиный".
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