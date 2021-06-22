Каждый день в году посвящен церковной памяти святых с определенными именами. В день именин человек обращается к своему одноименному святому с молитвой или просьбой. Главным днем ангела считается дата, которая ближе всего ко дню рождения человека.
Мужские именины 22 июня 2021 года
Александр: от древнегреческого имени Александрос, что состоит из слов алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек".
Алексей: от древнегреческого имени Алексиос - "защитник".
Иван, Ян: от древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".
Кирилл: произошло от древнегреческого имени Кюриллос, от слова кюриос - "владыка, повелитель, господин, Господь" в переводе с персидского языка - "солнце".
Рафаэль: от древнееврейского имени Рефаэль - "Бог исцелил".
Женские именины 22 июня 2021 года
Марианна: женская форма имени Мариан, от сочетания древнееврейских имен Мария и Анна "горькая благодать", "печальная красавица", "возмущение", а также от родового имени Marius - "принадлежащий богу Марсу".
Мария: происходит от древнееврейского имени Мирьям - "желанная", "горькая", "безмятежная".
Марта, Марфа: варианты древнееврейского имени Марта - "хозяйка", "госпожа", "наставница".
Фекла: от древнегреческого имени Теоклея: теос - "бог", "божество" + клеос - "слава".
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