В этот день отмечается 6 мужских и 5 женских именин.

Каждый день в году посвящен церковной памяти святых с определенными именами. В день именин человек обращается к своему одноименному святому с молитвой или просьбой. Главным днем ангела считается дата, которая ближе всего ко дню рождения человека.

Мужские именины 22 июня 2021 года

Александр: от древнегреческого имени Александрос, что состоит из слов алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек".

Алексей: от древнегреческого имени Алексиос - "защитник".

Иван, Ян: от древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".

Кирилл: произошло от древнегреческого имени Кюриллос, от слова кюриос - "владыка, повелитель, господин, Господь" в переводе с персидского языка - "солнце".

Рафаэль: от древнееврейского имени Рефаэль - "Бог исцелил".

Женские именины 22 июня 2021 года

Марианна: женская форма имени Мариан, от сочетания древнееврейских имен Мария и Анна "горькая благодать", "печальная красавица", "возмущение", а также от родового имени Marius - "принадлежащий богу Марсу".

Мария: происходит от древнееврейского имени Мирьям - "желанная", "горькая", "безмятежная".

Марта, Марфа: варианты древнееврейского имени Марта - "хозяйка", "госпожа", "наставница".

Фекла: от древнегреческого имени Теоклея: теос - "бог", "божество" + клеос - "слава".

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Автор: Екатерина Пулатова