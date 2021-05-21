В церковной традиции существует обычай посвящать каждый день церковной памяти святых и мучеников. В день своего одноименного святого человек отмечает именины или День ангела. Чтобы святой стал небесным покровителем ребенка, ему при рождении дают церковное имя из списка именин в день рождения мальчика или девочки.
Мужские именины 21 мая
Адриан: от римского родового имени Hadrianus - "адриатический", "тот, кто родом с берегов Адриатического моря" форма мужского имени Андрей, с древнегреческого - "сильный", "мужественный".
Арсений: от древнегреческого имени Арсениос, происходящее от слова арсен - "мужественный", "зрелый".
Иван, Ян: от древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив" от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".
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