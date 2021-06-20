В этот день отмечается 21 мужские и 5 женских именин.

Именины - это особенный день для каждого христианина, когда в церковном календаре отмечается день его одноимённого святого. Считается, что наш небесный тезка оберегает нас по жизни от бед и неприятностей. Чтобы святой оберегал ребенка с самого рождения, малышу выбирают имя из календаря именин.

Мужские именины 20 июня 2021 года

Александр: от древнегреческого имени Александрос, что состоит из слов алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек".

Антон: от римского родового имени Antonius, происходящее от древнегреческого антао - "встречаться", "сталкиваться", "вступать в бой", "состязаться" или антос - "цветок".

Афанасий: происходит от древнегреческого имени Атанасиос, от слова атанатос - "бессмертный".

Богдан: от древнерусского "Богъ" (Бог) + "даный" (данный) - "данный Богом", "Божий дар", "дарованный Богом".

Валентин: образовано от римского родового имени Valentinus, от другого родового имени - Valens - "сильный, крепкий, здоровый".

Василий: от древнегреческого имени Басилейос - "царский", "царственный".

Вениамин: от древнееврейского имени Биньямин - "сын правой руки".

Виктор: от латинского слова victor - "победитель".

Владимир: форма древнерусского имени Володимѣръ - "володѣти" (владеть) + "мир", от древнескандинавского имени Valdimárr: valdr - "властелин, правитель" + mærr - "знаменитый, славный".

Читайте такжеВыходные в июле 2021: сколько дней отдыха будет в УкраинеВольдемар: от немецких слов: waltan - "управлять, властвовать" и maren - "известный, великий", т. е. "знаменитый властитель" немецкий аналог имени Владимир.

Григорий: от древнегреческого григорео - "бодрствовать", "быть бдительным", "не спящий".

Иван, Ян: от древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".

Игнат: произошло от римского родового имени Egnatius, от латинского ignis - "огонь".

Лев: в переводе с греческого - "лев", "царь зверей", от латинского слова leo - "лев".

Михаил: от древнееврейского имени Михаэль - "равный, подобный Богу", "испрошенный у Бога".

Николай: форма древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".

Павел: от римского родового имени Paulus - "скромный", "малый", "незначительный", "младший".

Петр: образовано от древнегреческого имени Петрос - "камень", "твердый", "надежный".

Степан: от древнегреческого имени Стефанос - "венок", "корона".

Тарас: форма греческого имени Тарасиос - "бунтовщик", "мятежник", "смутьян", "беспокойный", от латинского слова taurus - "бык", "вол".

Женские именины 20 июня 2021 года

Валерия: женская форма имени Валерий, от римского родового имени Valerius - "быть сильным", "здоровый".

Зинаида: происходит от древнегреческого имени Зенаис - "принадлежащая Зевсу", "из рода Зевса, Зевсова", в переводе с латинского языка - "заботливая", в переводе с арабского языка - "красивая".

Калерия: от древнегреческого кале - "прекрасная", "красивая".

Мария: от древнееврейского имени Мирьям - "желанная", "горькая", "безмятежная".

Сюзанна: от древнееврейского имени Шошана - "лилия", "белая лилия".

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Автор: Екатерина Пулатова