Ежегодно церковь почитает святых с определенными именами. В день памяти своего одноименного святого христианин отмечает именины. Чтобы ангел-хранитель оберегал ребенка с самого рождения, малыша нарекают именем из списка именин за его день рождения. Так у него появится небесное благословение и защита от бед.
Мужские именины 12 мая 2021 года
Арсений: от древнегреческого имени Арсениос, происходящее от слова арсен - "мужественный", "зрелый".
Артем: от древнегреческого имени Артемиос, происходящее от имени богини Артемиды - "посвященный Артемиде" либо от слова артемес - "невредимый", "здравый", "безупречного здоровья".
Богдан: от древнерусского "Богъ" (Бог) + "даный" (данный) - "данный Богом", "Божий дар", "дарованный Богом".
Василий: от древнегреческого имени Басилейос - "царский", "царственный".
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