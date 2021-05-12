Сегодня отмечается 4 мужских именин.

Ежегодно церковь почитает святых с определенными именами. В день памяти своего одноименного святого христианин отмечает именины. Чтобы ангел-хранитель оберегал ребенка с самого рождения, малыша нарекают именем из списка именин за его день рождения. Так у него появится небесное благословение и защита от бед.

Мужские именины 12 мая 2021 года

Арсений: от древнегреческого имени Арсениос, происходящее от слова арсен - "мужественный", "зрелый".

Артем: от древнегреческого имени Артемиос, происходящее от имени богини Артемиды - "посвященный Артемиде" либо от слова артемес - "невредимый", "здравый", "безупречного здоровья".

Богдан: от древнерусского "Богъ" (Бог) + "даный" (данный) - "данный Богом", "Божий дар", "дарованный Богом".

Василий: от древнегреческого имени Басилейос - "царский", "царственный".

Вам также может быть интересно:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова