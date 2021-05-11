Именины - это день памяти святых и мучеников, которых чтит церковь в определенный день. В день именин люди обращаются к своему одноименному покровителю с молитвой или просьбой. Считается, что в День ангел святой устанавливает духовную связь с христианином и защищает его от бед. Чтобы небесная защита появилась у малыша, ребенку при рождении дают имя из списка церковных именин.
Мужские именины 11 мая 2021 года
Виталий: от римского родового имени Vitalis - "жизненный", "полный жизни".
Кирилл: от древнегреческого имени Кюриллос, происходящее от слова кюриос - "владыка, повелитель, господин, Господь" в переводе с персидского языка - "солнце".
Максим: от римского родового имени Maximus - "величайший".
Женские именины 11 мая 2021 года
Анна: от древнееврейского имени Ханна - "милость", "благодать", "сила", "храбрость".
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