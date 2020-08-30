Церковный календарь отмечает именины как особую дату. Каждый день в течение года почитают определенных святых, а люди, названные их именами, соответственно, празднуют День ангела.
Согласно церковному православному календарю, 30 августа отмечаются 8 именин: 6 мужских и 2 женских. Список именин поможет в выборе имени для мальчика или девочки, рожденных в этот августовский день.
Именины 30 августа 2020: мужские имена
В этот день свои именины празднуют мужчины со следующими именами:
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Алексей - от древнегреческого имени Алексиос ("защитник");
Дмитрий - от древнегреческого имени Деметриос ("посвященный богине плодородия Деметре", "земледелец");
Илья - от древнееврейского имени Элияху (в переводе означает "мой Бог - Ягве");
Мирон - от греческого мюрон ("мирра", "миро", "душистая смола", "источающий миро", то есть "душистая смола миртового дерева" или "душистый"). Также таджикская форма персидского имени Миран ("повелитель", "эмир");
Павел - от римского родового имени Paulus (то есть "скромный", "малый", "незначительный", "младший");
Филипп - от древнегреческого имени Филиппос ("любящий лошадей").
Именины 30 августа 2020: женские имена
Рожденных в предпоследний августовский день девочек, в свою очередь, стоит назвать такими именами:
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Ульяна - форма имени Юлия, в переводе с латинского языка - "из рода Юлиев". Также имеет значение "кудрявая", "пушистая";
Юлиана - женская форма от Юлиан, происходит от родового имени Julius (от древнегреческого іулос) - "пушистая", "кудрявая".
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