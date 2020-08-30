Сегодня, согласно церковному календарю, отмечаются 6 мужских и 2 женских именин.

Церковный календарь отмечает именины как особую дату. Каждый день в течение года почитают определенных святых, а люди, названные их именами, соответственно, празднуют День ангела.

Согласно церковному православному календарю, 30 августа отмечаются 8 именин: 6 мужских и 2 женских. Список именин поможет в выборе имени для мальчика или девочки, рожденных в этот августовский день.

Именины 30 августа 2020: мужские имена

В этот день свои именины празднуют мужчины со следующими именами:

Читайте такжеКогда Пасха в 2021 году: дата праздника в Украине

Алексей - от древнегреческого имени Алексиос ("защитник");

Дмитрий - от древнегреческого имени Деметриос ("посвященный богине плодородия Деметре", "земледелец");

Илья - от древнееврейского имени Элияху (в переводе означает "мой Бог - Ягве");

Мирон - от греческого мюрон ("мирра", "миро", "душистая смола", "источающий миро", то есть "душистая смола миртового дерева" или "душистый"). Также таджикская форма персидского имени Миран ("повелитель", "эмир");

Павел - от римского родового имени Paulus (то есть "скромный", "малый", "незначительный", "младший");

Филипп - от древнегреческого имени Филиппос ("любящий лошадей").

Именины 30 августа 2020: женские имена

Рожденных в предпоследний августовский день девочек, в свою очередь, стоит назвать такими именами:

Читайте такжеПраздники и выходные в Украине: календарь на 2021 год

Ульяна - форма имени Юлия, в переводе с латинского языка - "из рода Юлиев". Также имеет значение "кудрявая", "пушистая";

Юлиана - женская форма от Юлиан, происходит от родового имени Julius (от древнегреческого іулос) - "пушистая", "кудрявая".

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Алина Вишневская