Сегодня отмечаются 8 мужских и 2 женских имен.

Именины - это духовный день рождения, день памяти святого покровителя, имя которого было дано человеку при крещении.

Некоторые празднует это событие по несколько раз в год. В день именин нужно почитать того святого, чье имя носит человек. Если в церковном календаре несколько таких памятных дат, нужно выбрать одну - ближайшую ко дню рождения.

УНИАН расскажет, кто является именинником сегодняшнего дня, 24 августа. Так, по церковному православному календарю, в этот день отмечаются 10 именин: 8 мужских и 2 женских.

Именины 24 августа 2021: мужские имена

В этот день свои именины празднуют мужчины со следующими именами:

Александр - от древнегреческого имени Александрос: "алекс" ("защищать") и "андрос" ("человек", "мужчина");

Василий - от древнегреческого имени Басилейос ("царский, царственный");

Макар - от древнегреческого макариос ("благославение", "блаженный", "счастливый");

Максим - от римского родового имени Maximus ("величайший");

Марк - от греческого имени Маркос, происходящего от латинского слова marcus ("молоток"), от французского marquis ("маркиз");

Мартин - от римского родового имени Martinus - "посвященный Марсу", "принадлежащий Марсу" (римскому богу войны);

Теодор - в переводе с латинского - "дар Божий", "посланник Бога";

Федор - современная форма греческого имени Теодорос (Феодорос) - "дарованный Богом", "Божий дар".

Именины 24 августа 2021: женские имена

Рожденных в этот день девочек, чтобы обряд наименование приобрел истинный смысл, а имя стало для них оберегом, с которым передадутся лучшие качества их покровительницы, стоит назвать одним из таких имен:

Мария - от древнееврейского имени Мирьям ("желанная", "горькая", "беззаботная");

Сюзанна - от древнееврейского имени Шошана ("лилия", "белая лилия").

Автор: Иван Бойко