Именинники 23 августа: кого поздравлять с Днем ангела и как назвать ребенка

Сегодня, согласно церковному календарю, отмечаются Дни ангела для 5 мужчин.

Издавна у православных христиан было принято давать детям имена в соответствии с церковным календарем, в котором указаны даты чествования всех святых.

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Ребенка называли именем того святого, чей день был ближе к дате рождения малыша. Считается, что так мальчик или девочка получает своего ангела-хранителя, который всю жизнь будет их оберегать и наставлять на путь истинный.

Согласно православному церковному календарю, 23 августа отмечаются дни ангела для 5 мужчин. УНИАН расскажет, кто именинником сегодняшнего дня.

Именины 23 августа 2020: мужские имена

В этот день отмечают именины мужчины, которые при крещении получили следующие имена:

Афанасий - от древнегреческого имени Атанасиос, происходящего от слова "атанатос" (означает "бессмертный");

Вячеслав - от древнерусских "вяче" ("больше", "более") + "мир" (т.е. "славный", "более славный");

Лаврентий - от римского родового имени Laurentius, что в переводе означает "лаврентский, житель города Лаврент";

Роман - от латинского romanus ("римский", "из Рима", "римлянин");

Савва - от древнегреческого имени Саббас, происходящего от арамейского "саба" ("старый, старец, мудрец"), короткая форма древнегреческого имени Саббатиос (то есть "суббота").

Именины 23 августа 2020: женские имена

Женских имен на сегодня в православном календаре не зафиксировано. Поэтому, чтобы назвать родившуюся в этот день девочку, следуя православным традициям, следует прежде всего обратить внимание на ближайшие ко дню рождения ребенка дни.

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Автор: Алина Вишневская