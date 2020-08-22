Именинники 22 августа: кого поздравлять с Днем ангела и как назвать ребенка

Согласно церковному календарю, сегодня отмечаются 15 мужских и 4 женских именин.

Церковный календарь отмечает именины как особую дату. Каждый день в течение года почитают определенных святых, а люди, названные их именами, соответственно, празднуют День ангела.

Согласно церковному православному календарю, 22 августа отмечаются 19 именин: 15 мужских и 4 женских. Список именин поможет в выборе имени для мальчика или девочки, родившихся в этот августовский день.

Именины 22 августа 2020: мужские имена

В этот день свои именины празднуют мужчины со следующими именами:

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Алексей - от древнегреческого имени Алексиос ( "защитник");

Антон - от римского родового имени Antonius, происходящего от древнегреческого "антао" ("встречаться, сталкиваться", "вступать в бой", "соревноваться"), или "антос" - "цветок";

Григорий - от древнегреческого григорео - "не спать", "быть бдительным", "не спящий";

Дмитрий - от древнегреческого имени Деметриос ("посвященный богине плодородия Деметре", "земледелец");

Иван - от древнееврейского имени Йоханан ("Яхве милостив"), от древнеиудейского Иоанн ("помилованный Богом");

Леонтий - от древнегреческого имени Леонтиос, происходящего от леонтейос ("львиный");

Макар - от древнегреческого Макариос ("благославение", "блаженный", "счастливый");

Матвей - от древнееврейского имени Матвей ("дарованный Богом", "дар Яхве (Бога)", "Божий");

Петр - от древнегреческого имени Петрос ("камень", "твердый", "надежный");

Самуил - современный вариант древнееврейского имени Шемуэль (Шмуэль) - "Бог услышал";

Тимур - тюркского происхождения, в переводе означает "железо", "железный";

Тимофей - в переводе с греческого означает "Бога почитающий";

Юлиан - от древнегреческого "иулос" ("пушистый, кудрявый"), в переводе с латинского - "из рода Юлиев";

Яков - от древнееврейского имени Яакоб ("держащийся за пятку");

Ян - польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан ("Яхве милостив").

Именины 22 августа 2020: женские имена

Рожденных в этот день девочек, чтобы обряд наименование приобрел истинный смысл, а имя стало для них оберегом, с которым передадутся лучшие качества их покровительницы, стоит назвать следующими именами:

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Арина - от древнегреческого имени Эйрене (то есть "спокойствие", "покой", "мир");

Ирина - от древнегреческого имени Эйрене ("спокойствие", "покой", "мир");

Маргарита - в переводе с греческого языка означает "жемчужина", "жемчуг".

Мария - от древнееврейского имени Мирьям ("желанная", "горкая", "безмятежная").

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Автор: Алина Вишневская