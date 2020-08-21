Именинники 21 августа: кого поздравлять с Днем ангела и как назвать ребенка

В этот день, согласно православному календарю, отмечаются только мужские именины.

Именины - это духовный день рождения, день памяти святого покровителя, имя которого было дано человеку при крещении.

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Некоторые празднует это событие по несколько раз в год. В день именин нужно почитать того святого, чье имя носит человек. Если в церковном календаре несколько таких памятных дат, нужно выбрать одну - ближайшую ко дню рождения.

УНИАН расскажет, кто именинником сегодняшнего дня, 21 августа. Так, по церковному православному календарю в этот день отмечаются 10 мужских именин.

Именины 21 августа 2020: мужские имена

В этот день свои именины празднуют мужчины со следующими именами:

Герман - от латинского germanus ("братский, близкий", "единокровный, родной", "настоящий, истинный, подлинный"), один из вариантов написания и произношения древнегерманское имени Германн (Херманн) - "воин";

Григорий - от древнегреческого григорео ("бодрствовать", "быть бдительным", "не спящий");

Емельян - русская форма имени Эмиль, происходящего от римского родового имени Aemilius, которое происходит от латинского слова aemulus ("соперник", "ревностный, страстный", "неуступчивый");

Иосиф - от древнееврейского имени Йосеф ("Яхве отдаст");

Леонид - от древнегреческого имени Леонидас ("подобный льву", "потомок льва", "сын льва");

Мирон - от греческого мюрон ("мирра", "миро", "душистая смола", выделяющий миро", то есть "душистая смола миртового дерева (мирта)" или "душистый"), также таджикская форма персидского имени Миран (то есть "повелитель", "эмир");

Николай - от древнегреческого имени Николаос ("победитель народов");

Теодор - в переводе с латинского означает "дар Божий", "посланник Бога";

Федор - современная форма греческого имени Теодорос (Феодорос) - "дарованный Богом", "Божий дар";

Эмиль - от римского родового имени Aemilius, происходящего от латинского слова aemulus ("соперник", "неуступчивый", "ревностный, страстный"), в переводе с персидского ("противник").

Именины 21 августа 2020: женские имена

Для двадцать первого дня августа в церковном календаре нет женских имен, поэтому для соблюдения православных традиций родившуюся в эту дату девочку нужно назвать в честь одной из святых ближайших женских именин.

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Автор: Алина Вишневская