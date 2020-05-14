Икона Божией Матери "Нечаянная радость": чудо покаяния и молитва

Эта икона Пресвятой Богородицы является очень почитаемой среди православных христиан. Она чудотворная и прославленная множеством чудес.

Сегодня, 14 мая, православная церковь чтит икону Божьей Матери "Нечаянная радость". Названа она в память о чуде покаяния одного грешника через святую икону молитвами Пречистой Богородицы.

"Нечаянная радость": чудо и история написания иконы

Читайте такжеВознесение Господне: когда отмечают и история праздника

По преданию, один разбойник, проводя жизнь в грехах, имел обыкновение подолгу молиться перед образом Божией Матери, прося помощи. Каждый раз он начинал свою молитву архангельским приветствием: "Радуйся, Благодатная!".

Однажды, собираясь идти на грешное дело, во время молитвы его охватил внезапный сильный страх, он увидел перед собой живых Богородицу и Младенца. У Христа открылись раны на руках, ногах и на боку, и из них начала идти кровь, как во время распятия.

Разбойник испугался и воскликнул: "О, Госпожа! Кто сделал это?". Богоматерь на это ему ответила: "Ты и прочие грешники вы своими грехами снова распинаете, как древние иудеи, Сына Моего". Изумленный разбойник начал молить Божию Матерь помиловать его.

Тогда на его глазах она стала просить Христа простить ему грехи, но он не соглашался. Тогда Пресвятая Богородица сошла со своего трона и хотела пасть к ногам Сына. Христос ее остановил и в конце концов простил мужчине его грехи, призвав поцеловать свои раны.

Потрясенный увиденным, грешник встал и прикоснулся губами к язвам Христа на иконе. После этого видение закончилось, и с тех пор человек исправился и стал жить по-Божески.

Эта история и послужила поводом для написания иконы "Нечаянная Радость". На ней изображен стоящий на коленях человек. Он простирает руки к иконе, на которой Божия Матерь держит на коленях своего Сына. Внизу, под ликом, обычно помещают первые слова рассказа: "Человек некий беззаконный ...".

О чем просят перед иконой

Много людей через эту икону получают нечаянную радость прощения грехов и благодатного утешения. Икона "Нечаянная Радость" будит в каждом верующем утешительную веру в помощь Богородицы и через нее в милосердие Господа во всех делах, а также в молитве за детей.

Молитва к иконе "Нечаянная Радость"

Читайте такжеТроица 2020: когда отмечается и сколько будем отдыхать (календарь)

О Пресвятая Дева, Всеблагого Сына Мать Всеблагая, городов и храмов всех Покровительница, всех пребывающих в грехах, бедах, скорбях и немощах верная перед Богом Ходатаица и Заступница! Прими молитву от нас, грешных рабов Твоих, Тебе приносимое, и как когда-то от разбойника не отвернулась, но подала ему неожиданную радость покаяния, уговорила Господа, Родившегося от Тебя, простить этого человека, так и сейчас не отвернись от молитвы нашей, людей грешных, и попроси Господа нашего, Рожденного Тобою, да подаст Бог всем, с верой, надеждой и слезами кланяющимся образу Твоему, благословение, чтобы даровал Господь нежданную радость для каждого по нуждам его: Сама будь постоянной теплой Молитвенницей и Ходатаицей, чтобы все на Небесах и на земле знали Тебя как сильную и верную Защитницу людей православных и прославляли Тебя и Тобой Сына Твоего, господа нашего Иисуса Христа во Святой Троице поклоняемого с Отцом и Духом Святым, вечно. Аминь.

Икона Пресвятой Богородицы "Нечаянная Радость" является очень почитаемой среди православных христиан. Существует много копий этой иконы, которые также являются чудотворными и прославленные большим количеством чудес.