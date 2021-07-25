Ежегодно этот праздник отмечается в последнее воскресенье июля. В 2021 году День торговли выпадает на 25 число.

Сегодня вы можете поздравить своих знакомых, друзей, близких и родных людей. Всех тех, кто по роду деятельности имеет отношение к сфере торговли. Также сегодня отмечается День зубного техника.

Ранее мы рассказывали о том, будут ли дополнительные выходные в августе 2021 в Украине в связи с государственными праздниками.

День работника торговли – история праздника

5 июня 1995 года действующий президент Украины Леонид Кучма учредил этот праздник на государственном уровне. Отмечать его начали с 1996 года. До этого момента работники торговли отмечали свой праздник вместе с другими специалистами. Торжество так и называлось “День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.”

Поздравления с Днем торговли в стихах

Быть работником торговли —

Не такой простой удел!

У работника торговли

Очень много важных дел:

Знать все тонкости товара,

Изучить ассортимент.

На вопросы чтобы можно

Было дать ответ в момент.

С Днем работников торговли

Поздравляю от души.

На своем рабочем месте

Вы, ребята, хороши.

Пусть не будет злых клиентов,

Жадных и скупых зануд.

И прибавит вам финансов

Ваш нелегкий честный труд!

***

Тот, кто с торговлей прочно связан,

Отметить этот день обязан.

Всех с праздником профессиональным,

Удачи, счастья, процветания!

Быть терпеливыми старайтесь

И от души всем улыбайтесь,

Пускай приносит радость труд,

А беды прочь скорей уйдут.

***

Торговля — дело непростое:

Всем-всем здесь нужно угодить,

Вот там не допустить простоя,

Вот тут — спокойно объяснить.

Желаем вам в труде торговом

Всегда быть "в тренде", на верхах.

Чтоб в мире бизнеса суровом

На первых значиться местах.

Пусть хватка будет смелой, твердой,

Упорство вознаграждено.

Отстаивайте дело гордо,

Чтоб урожай дало оно.

Мы процветанья вам желаем,

Успехов в непростом труде.

Мы абсолютно точно знаем,

Что быть вам первыми везде!

***

Сегодня праздник только ваш —

Вас с Днем торговли поздравляю!

Высоких и больших продаж

Вам в этот день я пожелаю!

Пусть возрастает ваш доход,

Пускай удвоятся клиенты,

Чтобы всегда, из года в год,

В тень уходили конкуренты!

С днем торговли - открытки и поздравления в прозе

Поздравляем с профессиональным праздником всех работников сферы торговли! Желаем вам неистощимой жизненной энергии, душевного комфорта, материального и морального удовлетворения от плодотворного труда. Пусть здоровье вас не подводит, и никогда не покидают оптимизм и уверенность в завтрашнем дне. Счастья вам, успехов в делах и стабильной выручки!

Поздравляем наших прекрасных фей, которые стоят за нашими прилавками и обслуживают покупателей. Желаем вам больших выручек, побольше клиентов и стабильных продаж. Пускай касса всегда будет полной, покупатель довольным, а товар распроданным. И не забывайте раздавать свои прекрасные улыбки на сдачу. С днем работников торговли!

Желаю щедрых и благодарных покупателей, адекватных поставщиков товара и только уважительных коллег. Пусть продажи постоянно растут, прибыль увеличивается с каждым днем, а настроение всегда остается на высоте! Здоровья вам и смелых, новых идей, их реализации, успеха, желаю стать настоящим асом в сфере торговли!

С профессиональным праздником, друзья! Ежедневный ваш труд направлен на благо каждого жителя страны, вместе вы делаете очень нужное дело. Работники торговли самые энергичные, ваш кропотливый труд невозможно не заметить, он важен и непрост. Желаем с радостью выполнять работу и всегда получать за нее достойную зарплату! Здоровья, сил, хорошего настроения и только радости в душе.

С Днем работников торговли! Желаю иметь предпринимательский талант и море идей, как увеличить доходы. Пускай ваш бизнес процветает! Пусть товар раскупается в мгновение ока! Желаю грандиозных прибылей и честных коллег!

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Автор: Кристина Кащавцева