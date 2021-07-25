Сегодня вы можете поздравить своих знакомых, друзей, близких и родных людей. Всех тех, кто по роду деятельности имеет отношение к сфере торговли. Также сегодня отмечается День зубного техника.
Ранее мы рассказывали о том, будут ли дополнительные выходные в августе 2021 в Украине в связи с государственными праздниками.
День работника торговли – история праздника
5 июня 1995 года действующий президент Украины Леонид Кучма учредил этот праздник на государственном уровне. Отмечать его начали с 1996 года. До этого момента работники торговли отмечали свой праздник вместе с другими специалистами. Торжество так и называлось “День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.”
Поздравления с Днем торговли в стихах
Быть работником торговли —
Не такой простой удел!
У работника торговли
Очень много важных дел:
Знать все тонкости товара,
Изучить ассортимент.
На вопросы чтобы можно
Было дать ответ в момент.
С Днем работников торговли
Поздравляю от души.
На своем рабочем месте
Вы, ребята, хороши.
Пусть не будет злых клиентов,
Жадных и скупых зануд.
И прибавит вам финансов
Ваш нелегкий честный труд!
***
Тот, кто с торговлей прочно связан,
Отметить этот день обязан.
Всех с праздником профессиональным,
Удачи, счастья, процветания!
Быть терпеливыми старайтесь
И от души всем улыбайтесь,
Пускай приносит радость труд,
А беды прочь скорей уйдут.
***
Торговля — дело непростое:
Всем-всем здесь нужно угодить,
Вот там не допустить простоя,
Вот тут — спокойно объяснить.
Желаем вам в труде торговом
Всегда быть "в тренде", на верхах.
Чтоб в мире бизнеса суровом
На первых значиться местах.
Пусть хватка будет смелой, твердой,
Упорство вознаграждено.
Отстаивайте дело гордо,
Чтоб урожай дало оно.
Мы процветанья вам желаем,
Успехов в непростом труде.
Мы абсолютно точно знаем,
Что быть вам первыми везде!
***
Сегодня праздник только ваш —
Вас с Днем торговли поздравляю!
Высоких и больших продаж
Вам в этот день я пожелаю!
Пусть возрастает ваш доход,
Пускай удвоятся клиенты,
Чтобы всегда, из года в год,
В тень уходили конкуренты!
С днем торговли - открытки и поздравления в прозе
Поздравляем с профессиональным праздником всех работников сферы торговли! Желаем вам неистощимой жизненной энергии, душевного комфорта, материального и морального удовлетворения от плодотворного труда. Пусть здоровье вас не подводит, и никогда не покидают оптимизм и уверенность в завтрашнем дне. Счастья вам, успехов в делах и стабильной выручки!
Поздравляем наших прекрасных фей, которые стоят за нашими прилавками и обслуживают покупателей. Желаем вам больших выручек, побольше клиентов и стабильных продаж. Пускай касса всегда будет полной, покупатель довольным, а товар распроданным. И не забывайте раздавать свои прекрасные улыбки на сдачу. С днем работников торговли!
Желаю щедрых и благодарных покупателей, адекватных поставщиков товара и только уважительных коллег. Пусть продажи постоянно растут, прибыль увеличивается с каждым днем, а настроение всегда остается на высоте! Здоровья вам и смелых, новых идей, их реализации, успеха, желаю стать настоящим асом в сфере торговли!
С профессиональным праздником, друзья! Ежедневный ваш труд направлен на благо каждого жителя страны, вместе вы делаете очень нужное дело. Работники торговли самые энергичные, ваш кропотливый труд невозможно не заметить, он важен и непрост. Желаем с радостью выполнять работу и всегда получать за нее достойную зарплату! Здоровья, сил, хорошего настроения и только радости в душе.
С Днем работников торговли! Желаю иметь предпринимательский талант и море идей, как увеличить доходы. Пускай ваш бизнес процветает! Пусть товар раскупается в мгновение ока! Желаю грандиозных прибылей и честных коллег!
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