Сегодня – День Военно-Морских сил ВСУ: история праздника, поздравительные стихи и открытки
Каждый год в начале июля в Украине празднуют День Военно-Морских сил Вооруженных сил. В этом году праздник военных моряков Украины отмечается 5 июля.
История появления Дня Военно-Морских сил ВСУ
Дата празднования, а также само название праздника военных моряков Украины, менялись неоднократно.
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Впервые День ВМС Украины был отмечен в Севастополе 1 августа 1997 года. В тот день на бывших кораблях Черноморского флота ВМФ СССР, перешедших в состав ВМС Украины, были торжественно подняты военно-морские флаги Украины.
С 2006 года, согласно указу тогдашнего президента Виктора Ющенко, День Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины отмечался ежегодно в первое воскресенье июля. С 2012 года датой празднования было определено последнее воскресенье июля. В 2015 году снова вернулись к празднованию Дня Военно-Морских сил ВСУ в первое воскресенье июля.
С Днем Военно-Морских сил ВСУ – поздравления в стихах
***
В этот праздник великий и гордый,
День Военно-морских сил Украины,
Я желаю тебе бить рекорды
И справляться со сложной работой.
Всех вершин на пути добиваться,
Быть примером и гордостью близких,
Никогда и ни в чем не сдаваться,
Победить все проблемы и риски!
***
День ВМС - вот это дата!
Спасибо Вам за жизнь, ребята.
Вы - честь страны, ее отрада,
Ждет каждого своя награда.
Здоровья, радости и счастья,
Пусть не касаются ненастья,
Любви, улыбок, доброты,
И пусть исполнятся мечты!
***
Поздравляю с Днем Военно-Морских сил Украины!
Пожелать тебе радостей многих охота,
Чтоб на суше и в море жилось без печали,
И где бы ты ни был, чтоб любимые ждали.
Небосвода чистейшего и желаю красивых
Восходов, закатов, глаз безумно счастливых.
Здоровья покрепче, волнений лишь в сердце.
В удовольствие жить и на солнышке греться.
***
C Днем Военно-Морских сил!
Пусть не коснутся вас беды, заботы.
Пусть день Нептуна закружит весельем,
Улыбками, шутками, милым бездельем.
Пусть летние дни согреют теплом,
Пусть близкие люди одарят добром.
Мечты все и планы сбываются,
А в жизни лишь счастье встречается!
Поздравления с Днем Военно-Морских сил ВСУ в открытках
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