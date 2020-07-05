Сегодня – День Военно-Морских сил ВСУ: история праздника, поздравительные стихи и открытки

В первое воскресенье июля ежегодно принято поздравлять военных моряков Украины с их праздником.

Каждый год в начале июля в Украине празднуют День Военно-Морских сил Вооруженных сил. В этом году праздник военных моряков Украины отмечается 5 июля.

История появления Дня Военно-Морских сил ВСУ

Дата празднования, а также само название праздника военных моряков Украины, менялись неоднократно.

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Впервые День ВМС Украины был отмечен в Севастополе 1 августа 1997 года. В тот день на бывших кораблях Черноморского флота ВМФ СССР, перешедших в состав ВМС Украины, были торжественно подняты военно-морские флаги Украины.

С 2006 года, согласно указу тогдашнего президента Виктора Ющенко, День Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины отмечался ежегодно в первое воскресенье июля. С 2012 года датой празднования было определено последнее воскресенье июля. В 2015 году снова вернулись к празднованию Дня Военно-Морских сил ВСУ в первое воскресенье июля.

С Днем Военно-Морских сил ВСУ – поздравления в стихах

***

В этот праздник великий и гордый,

День Военно-морских сил Украины,

Я желаю тебе бить рекорды

И справляться со сложной работой.

Всех вершин на пути добиваться,

Быть примером и гордостью близких,

Никогда и ни в чем не сдаваться,

Победить все проблемы и риски!

***

День ВМС - вот это дата!

Спасибо Вам за жизнь, ребята.

Вы - честь страны, ее отрада,

Ждет каждого своя награда.

Здоровья, радости и счастья,

Пусть не касаются ненастья,

Любви, улыбок, доброты,

И пусть исполнятся мечты!

***

Поздравляю с Днем Военно-Морских сил Украины!

Пожелать тебе радостей многих охота,

Чтоб на суше и в море жилось без печали,

И где бы ты ни был, чтоб любимые ждали.

Небосвода чистейшего и желаю красивых

Восходов, закатов, глаз безумно счастливых.

Здоровья покрепче, волнений лишь в сердце.

В удовольствие жить и на солнышке греться.

***

C Днем Военно-Морских сил!

Пусть не коснутся вас беды, заботы.

Пусть день Нептуна закружит весельем,

Улыбками, шутками, милым бездельем.

Пусть летние дни согреют теплом,

Пусть близкие люди одарят добром.

Мечты все и планы сбываются,

А в жизни лишь счастье встречается!

Поздравления с Днем Военно-Морских сил ВСУ в открытках

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