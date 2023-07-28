В этом году Украина второй раз отмечает День Украинской Государственности.

28 июля украинцы празднуют День Украинской Государственности - второй раз за историю. Рассказываем, как появился этот праздник и что пожелать в этот важный день.

День Украинской Государственности - его история

День Украинской Государственности основали согласно указу президента Украины Владимира Зеленского (от 24 августа 2021 года) и будут праздновать ежегодно, 28 июля. Дату выбрали неслучайно: именно в этот день в Украине отмечают еще один большой праздник - День Крещения Руси.

"Мы начинаем отмечать День Украинской Государственности. Ее точкой отсчета мы считаем год основания Киева - столицы Киевской Руси-Украины, которую не зря называют местом, где все начинается. Зарождение нашей государственности мы будем отмечать в день расцвета нашей государственности - в День крещения Киевской Руси-Украины",

- сказал в прошлом году президент.

У праздника есть свой символ - это четыре тризуба, которые означают борьбу, независимость, историю и идентичность. Этот символ опровергает миф о том, что Украина - молодое государство, ведь наш герб происходит от родового знака Рюриковичи и был знаком князя Владимира Великого, во времена которого крестилась Киевская Русь.

День Украинской Государственности - поздравления

День украинской государственности - это возможность для каждого из нас вспомнить историю своей страны, полную борьбу за независимость, единство и счастливую жизнь. Ценим то, за что боролись наши предки, помним всех, кто погиб в этой борьбе, строим будущее, в котором нам самим хотелось бы жить. Каждого украинца - с его праздником, с Днем Украинской Государственности!

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Желаю, чтобы День украинской государственности объединил украинцев по всему миру. Чтобы идентичность украинцев способствовала процветанию Родины. Чтобы мы счастливо жили в своей стране, развивались на своей земле. С Днем Украинской Государственности!

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С Днем, который напоминает нам, что мы свободны, едины и независимы. Желаем чувствовать принадлежность к украинской семье, где бы вы ни были. Быть собой во Львове, Киеве, Херсоне. Быть украинцем в Испании, Италии или Америке. Говорить на украинском везде, где ее понимают. Прославлять Украину там, где о ней мало знают. Поздравляю с Днем Украинской Государственности!

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Желаем, несмотря на трудности и проблемы, каждому украинцу успехов и процветания. Только совместными усилиями на благо Украины мы сможем построить сильное европейское государство. С Днем Украинской Государственности!

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День Украинской Государственности - картинки

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