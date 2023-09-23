Уже скоро украинцы отметят День учителя, когда принято поздравлять педагогов.

Каждую осень украинские воспитатели, учителя, преподаватели и репетиторы отмечают свой профессиональный праздник - День учителя в Украине. В этот день стоит поздравить родных и знакомых учителей, поблагодарить их за важный и ответственный труд. Всего в Украине насчитывается более 400 тысяч учителей и более 100 тысяч воспитателей детских садов.

Какого числа День учителя 2023 в Украине

Ежегодно в первое воскресенье октября в Украине поздравляют учителей. 1 октября - вот когда День учителя в Украине 2023. Традиционно поздравления от учеников и их родителей преподаватели получают в пятницу, в последний рабочий день перед праздником. В этом году учителей будут поздравлять с пятницы 29 сентября.

Официально праздник был учрежден в 1994 году по указу Леонида Кучмы. В мире Международный день учителя отмечается 5 октября по инициативе ЮНЕСКО с 1966 года.

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Как отмечают День учителя в Украине

Ко Дню учителя в украинских школах обычно проводят день самоуправления. В честь предстоящего праздника в пятницу перед Днем учителя старшеклассники вели уроки у младших классов, а преподаватели в этот рабочий день отдыхали. Такая забавная традиция была во многих украинских школах. Во время полномасштабной войны ее пока не соблюдают, поскольку сейчас никто не оставит школьников без присмотра взрослых.

Что подарить на День учителя

На День учителя в Украине принято дарить подарки классным руководителям и знакомым учителям. Обычно преподавателям дарят цветы, а также подарочные сертификаты, конфеты, шоколад, наборы чая, книги.

В наше время многие родители выступают против сбора денег за подарок на День учителя. А некоторые учителя во время полномасштабной войны призывают вместо покупки цветов перечислить деньги ВСУ.

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