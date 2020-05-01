1 мая 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

1 мая – 121-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 244 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 18 апреля Юлианского календаря.

Какой праздник 1 мая 2020

В этот день мир отмечает День глобальной любви, Праздник Весны и Труда, или День международной солидарности трудящихся, День рождения почтовой марки, Международный день партизанского садоводства и Международный день тубы.

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Памятные даты 1 мая, годовщины и события

В 1682 году Людовик XIV торжественно открыл Парижскую Обсерваторию.

В 1699 году Пьер ле Мойн основал первую колонию европейцев в долине реки Миссисипи.

В 1753 году была опубликована работа «Species Plantarum» (Виды растений) К. Линнея. Эта дата принята за исходный пункт ботанической номенклатуры.

В 1786 году в Вене с успехом прошла премьера оперы Вольфганга Амадея Моцарта «Женитьба Фигаро».

В 1840 году в Англии появились в продаже первые в мире почтовые марки: черная однопенсовая («Черный пенни») и синяя двухпенсовая с профилем королевы Виктории.

В 1851 году в Лондоне, в Хрустальном дворце, прошло открытие первой Всемирной выставки, посвященной достижениям техники и культуры.

В 1884 году в Чикаго было начато строительство 10-этажного дома — первого небоскреба.

В 1885 году зажглись первые в Оттаве электрические фонари.

В 1886 году 1 мая анархические организации США и Канады устроили ряд митингов и демонстраций. В память об этом и казненных монархистах Парижский конгресс II Интернационала объявил 1 мая Днём солидарности рабочих всего мира и предложил ежегодно отмечать его демонстрациями с социальными требованиями.

В 1890 году впервые прошел международный первомайский праздник в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании и других странах Европы.

В 1899 году впервые в продаже появился аспирин.

В 1912 году Э.В.Роу на аэроплане «Авро» тип Е совершил первый полет на аэроплане с полностью закрытой пилотской кабиной.

В 1926 году авиакомпания «Deutsche Luft Hansa» выполнила первый в мире ночной регулярный пассажирский рейс Берлин-Кенигсберг на самолете «Junkers G-24».

В 1930 году было опубликовано имя открытой 18 февраля девятой планеты Солнечной системы - Плутон.

В 1933 году была установлена телефонная связь между Британией и Индией.

В 1935 году был выпущен первый серебряный канадский доллар.

В 1948 году было провозглашено создание КНДР.

В 1950 году в Китайской Народной Республике запрещены полигамия, детоубийство и браки в детском возрасте.

В 1951 году в Мюнхене начало вещание на страны Восточной Европы «Радио «Свобода»», финансируемое конгрессом США.

В 2003 году в Монголии началась приватизация земли. В соответствии с принятым парламентом страны законом, каждая монгольская семья, проживающая в городе, может получить бесплатно 0,07 га земли.

В 2004 году Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чехия и Эстония вошли в состав Европейского Союза. Это расширение — самое крупное в истории ЕС.

В 2009 году в Швеции были легализованы однополые браки.

Какой сегодня церковный праздник

Читайте такжеПравославные праздники в мае 2020: церковный календарь на месяцПравославная церковь 1 мая чтит память святителя Космы Халкидонского, исповедника, епископа. Другие названия праздника: «Кузьма», «Косма», «День святого Кузьмы», «Кузьмин день», «Огородник». День называли Огородником, потому что Косму считают покровителем посевов и огородов. Но также обращали внимание и на кукушку, которая начинала куковать в лесу. Если в этот день намочить волосы дождевой водой, то они будут расти пышными как весенняя трава. Родившиеся 1 мая - хорошие огородники. Они обладают незримой силой.

Что сегодня нельзя делать

Мужчинам нельзя появляться на огороде - если они посадят растение, то оно не даст плодов. Следует собирать лечебные травы, но нельзя, чтобы кто-то знал о том, куда вы за ними пошли. Все нужно сделать тайно и в одиночестве. Чужой глаз может забрать целебные свойства растений, и они могут даже подействовать во вред человеку.

Приметы на 1 мая

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- тепло - в конце месяца будет холодно, и наоборот;

- дождь – к богатому урожаю;

- зацвела фиалка - сей морковь и петрушку;

- слышно кукушку – пора сеять лен;

- гуси начинают полоскаться в воде - будет тепло.

1 мая именины

Именины у Виктора, Космы, Василия, Ефима, Михаила, Тамары и Ивана.