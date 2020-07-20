20 июля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

20 июля – 201-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 164 дня. В XX и XXI веках этот день соответствует 7 июля Юлианского календаря.

Какой праздник 20 июля 2020

В этот день мир отмечает Международный день торта, День хождения по бордюрам, Международный день шахмат, Всемирный день прыжка.

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Памятные даты 20 июля, годовщины и события

В 1534 году в Великобритании было основано первое в мире издательство.

В 1877 году во Франции был изобретен праксиноскоп (предшественник кинопроектора) и создан первый в мире мультфильм.

В 1917 году была зарегистрирована компания «Bayerische Motorenwerke» или BMW, которая объединила «Rapp Motoren-werke» и «Gustav Otto Flugmaschinenfabrik». Изначально BMW выпускала авиационные моторы. Поэтому эмблема компании - вращающийся винт самолета.

В 1924 году в Париже была основана Международная шахматная федерация - FIDE. Именно поэтому 20 июля отмечается как Международный день шахмат.

В 1936 году конвенция, подписанная в Монтре, отдала под юрисдикцию Турции проливы Дарданеллы и Босфор.

Читайте такжеВыходные в августе 2020: когда и сколько будем отдыхать (календарь)В 1940 году американский музыкальный журнал «Billboard» опубликовал первый список самых популярных песен.

В 1960 году впервые в истории главой правительства была избрана женщина: премьер-министром Шри-Ланки стала Сиримаво Бандаранаике.

В этот день в 1969 году американский «Аполлон-11» совершил первую в истории пилотируемую посадку на Луну. Модуль прилунился к Морю Спокойствия в 20 часов 17 минут по Гринвичу.

В 2005 году в Канаде на общенациональном уровне вступил в силу закон об однополых браках.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 20 июля чтит память преподобной Ефросинии, известной как Авдотья или Евдокия. Обычно на Евдокию начинаются сильные дожди. Поэтому в народе день назвали Авдотья Сеногнойка. Крестьяне готовили серпы к жатве, точили косы. Если 20 июля окурить дом дымом дубовых листьев, то в нем никогда не будет пожара.

Что сегодня нельзя делать

Не стоит расстраиваться по любому поводу, день - для веселья.

Приметы на 20 июля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- пчелы злые на Евдокию – будет засуха;

- дождь - еще 7 недель с разной периодичностью будут идти дожди.

20 июля именины

Именины у Германа, Сергея, Евдокии, Евфросинии, Фомы и Павла.

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