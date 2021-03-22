Лучшие стихотворные и прозаические пожелания, а также прикольные картинки для таксистов с их профессиональным праздником.

Сегодня, 22 марта, таксисты всего мира отмечают свой профессиональный праздник – Международный день таксиста.

Читайте такжеВыходные в апреле: когда и сколько будем отдыхать в этом месяцеИменно в этот день в 1907 году на улицы столицы Великобритании вышли для обслуживания по индивидуальной перевозке пассажиров первые автомобили, оборудованные специальными счетчиками. Лондонские извозчики назвали счетчик "таксиметр" – от французского "такс" ("плата") и греческого "метрон" ("измерение"). С тех пор индивидуальный городской транспорт начали называть такси, а извозчиков – таксистами.

УНИАН собрал лучшие поздравления с профессиональным Днем таксиста в стихах и прозе, а также красивые картинки и открытки.

Поздравления с Днем таксиста в стихах и прозе

***

Поздравляю с Днем таксиста!

Пусть клиентов будет много,

Пусть машина едет быстро,

Гладкой будет пусть дорога!

Пусть клиенты все без сдачи

Тебе денежки дают!

Пожелать хочу удачи

И чтоб кайф дарил твой труд!

***

Тебе желаю в День таксиста

Всегда успешно таксовать,

И довозить клиентов быстро,

Чтоб чаевые получать!

Пускай тебя твоя машина

Не смеет в жизни подводить!

Пусть будет полон бак бензина,

Чтоб ты клиентов мог возить!

***

С Днем таксиста тебя поздравляю! Желаю, чтобы тебе встречались на дороге лишь зеленые светофоры, и мимо проезжавшие улыбки других водителей! Пусть только интеллигентные попутчики садятся в твой автомобиль с шашечками, и не создают проблем, а всегда ставят тебе 5 звездочек! С Праздником!

***

Поздравляю с Днем таксиста и желаю в дорогах забывать о суете дней и обыденности жизни, всегда крутить баранку с весёлым настроением, никогда не попадать в передряги и с радостью колесить по городу, стране и свету. Здоровья тебе, терпения и выдержки настоящего таксиста и большой удачи!

***

Поздравляю с днем таксиста

И хочу я пожелать

Шутником быть, оптимистом,

За рулем чтоб не скучать.

Щедрых, вежливых клиентов,

Что не ноют, не зудят.

Пусть не будет конкурентов,

И – ни жезла, ни гвоздя!

***

Первоклассному таксисту

Пожелаю в этот час

Долгих лет, дороги чистой

И терпения запас.

Пассажиров самых добрых,

И поломок не встречать,

А доходов – просто горы,

Чтоб устал ты их считать!

С Днем таксиста картинки и открытки

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Автор: Алина Вишневская