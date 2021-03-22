Сегодня, 22 марта, таксисты всего мира отмечают свой профессиональный праздник – Международный день таксиста.
Читайте такжеВыходные в апреле: когда и сколько будем отдыхать в этом месяцеИменно в этот день в 1907 году на улицы столицы Великобритании вышли для обслуживания по индивидуальной перевозке пассажиров первые автомобили, оборудованные специальными счетчиками. Лондонские извозчики назвали счетчик "таксиметр" – от французского "такс" ("плата") и греческого "метрон" ("измерение"). С тех пор индивидуальный городской транспорт начали называть такси, а извозчиков – таксистами.
УНИАН собрал лучшие поздравления с профессиональным Днем таксиста в стихах и прозе, а также красивые картинки и открытки.
Поздравления с Днем таксиста в стихах и прозе
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Поздравляю с Днем таксиста!
Пусть клиентов будет много,
Пусть машина едет быстро,
Гладкой будет пусть дорога!
Пусть клиенты все без сдачи
Тебе денежки дают!
Пожелать хочу удачи
И чтоб кайф дарил твой труд!
***
Тебе желаю в День таксиста
Всегда успешно таксовать,
И довозить клиентов быстро,
Чтоб чаевые получать!
Пускай тебя твоя машина
Не смеет в жизни подводить!
Пусть будет полон бак бензина,
Чтоб ты клиентов мог возить!
***
С Днем таксиста тебя поздравляю! Желаю, чтобы тебе встречались на дороге лишь зеленые светофоры, и мимо проезжавшие улыбки других водителей! Пусть только интеллигентные попутчики садятся в твой автомобиль с шашечками, и не создают проблем, а всегда ставят тебе 5 звездочек! С Праздником!
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Поздравляю с Днем таксиста и желаю в дорогах забывать о суете дней и обыденности жизни, всегда крутить баранку с весёлым настроением, никогда не попадать в передряги и с радостью колесить по городу, стране и свету. Здоровья тебе, терпения и выдержки настоящего таксиста и большой удачи!
***
Поздравляю с днем таксиста
И хочу я пожелать
Шутником быть, оптимистом,
За рулем чтоб не скучать.
Щедрых, вежливых клиентов,
Что не ноют, не зудят.
Пусть не будет конкурентов,
И – ни жезла, ни гвоздя!
***
Первоклассному таксисту
Пожелаю в этот час
Долгих лет, дороги чистой
И терпения запас.
Пассажиров самых добрых,
И поломок не встречать,
А доходов – просто горы,
Чтоб устал ты их считать!
С Днем таксиста картинки и открытки
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