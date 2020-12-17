Святую Варвару считают покровительницей женщин и горняков и защитницей от внезапной смерти.

17 декабря православная церковь празднует Варварин день. Этот праздник посвящен памяти святой великомученицы Варвары. Также в этот день все девушки с именем Варвара отмечают свои именины.

Кто такая великомученица Варвара

Варвара родилась в городе Илиополе в Малой Азии, в богатой языческой семье. Её отец хотел воспитать дочь в языческой вере, но маленькая Варвара приняла христианство. Когда отец узнал о её убеждениях, он отдал Варвару городской страже, где её жестоко избили. История гласит, что ночью к девушке явился Бог, и на следующий день утром Варвара проснулась без ран на теле. После этого Варвару снова пытали, а затем казнили. В IV веке мощи святой Варвары перенесли в Константинополь, а затем в Киев в Златоверхий Михайловский монастырь.

Традиции Дня святой Варвары

В Варварин день нельзя стирать и белить, но можно заниматься рукоделием.

В этот праздник девушки готовили вареники с маком или сыром и угощали ими ребят. Также в воду ставили ветки вишен - если к Рождеству они зацветут, то девушка скоро выйдет замуж.

17 декабря нужно проснуться как можно раньше. По давней примете кто проспит на Варвару - будет сонливым весь год.

В день Варвары предвещали погоду по народным приметам. Если с утра густой иней - следующий год будет урожайным на фрукты. Этот день считался началом первых зимних морозов: "Пришла Варюха – береги нос и ухо". Если небо ночью в звездах - ждите холодной зимы, если оно тусклое - к теплу.

Поздравления с Днем Варвары

Декабрь праздниками полон,

Но День Варвары всех святей,

И в этот праздник, чтоб здоровье,

Оно всех благ земных важней!

Еще я в этот чуткий праздник,

Желать хочу всех светлых благ,

Чтобы мечта всегда сбывалась,

Чтобы везло во всех дела

Сегодня День святой Варвары

Все отмечаем мы недаром,

Она красавицей была

И миру истину несла!

Пусть вам святая помогает,

От бед лихих оберегает,

В душе пребудет благодать,

Чтоб вам вовек не унывать!

Поздравляю, милая Варюша!

Нынче День твоей Святой.

Пусть покой наполнит душу,

Счастье будет пусть с тобой.

Вера крепнет пусть, конечно,

И соблазны не тревожат пусть.

Станет жизнь пускай успешной

И вовек не тронет грусть.

Поздравления, Варвара,

В именинный день тебе.

Пусть Святая помогает

Мудрой быть лишь по судьбе.

Пусть она тебя хранит

От обид и горя,

Дарит силы и любовь,

Отведет все хвори.

С гордостью всегда носи

Имя столь прекрасное.

Пусть искрятся только счастьем

Очи твои ясные.

Ты красавица, Варвара,

Пусть звенит твой яркий смех!

Неземные твои чары

Очаровывают всех!

Будь Варварою хранима,

Что на небесах живет!

И люби, и будь любима,

Пусть душа твоя поет!

Пусть Варварушка святая

Веру в сердце укрепит,

От греха оберегает,

От злодеев защитит.

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Автор: Екатерина Пулатова