С днем Варвары поздравления / фото bipbap.ru

17 декабря православная церковь празднует Варварин день. Этот праздник посвящен памяти святой великомученицы Варвары. Также в этот день все девушки с именем Варвара отмечают свои именины.

Кто такая великомученица Варвара

Варвара родилась в городе Илиополе в Малой Азии, в богатой языческой семье. Её отец хотел воспитать дочь в языческой вере, но маленькая Варвара приняла христианство. Когда отец узнал о её убеждениях, он отдал Варвару городской страже, где её жестоко избили. История гласит, что ночью к девушке явился Бог, и на следующий день утром Варвара проснулась без ран на теле. После этого Варвару снова пытали, а затем казнили. В IV веке мощи святой Варвары перенесли в Константинополь, а затем в Киев в Златоверхий Михайловский монастырь.

Традиции Дня святой Варвары

В Варварин день нельзя стирать и белить, но можно заниматься рукоделием. 

В этот праздник девушки готовили вареники с маком или сыром и угощали ими ребят. Также в воду ставили ветки вишен - если к Рождеству они зацветут, то девушка скоро выйдет замуж.

17 декабря нужно проснуться как можно раньше. По давней примете кто проспит на Варвару - будет сонливым весь год.

В день Варвары предвещали погоду по народным приметам. Если с утра густой иней - следующий год будет урожайным на фрукты. Этот день считался началом первых зимних морозов: "Пришла Варюха – береги нос и ухо". Если небо ночью в звездах - ждите холодной зимы, если оно тусклое - к теплу.

Поздравления с Днем Варвары

Поздравления с днем Варвары / фото bipbap.ru

Декабрь праздниками полон,

Но День Варвары всех святей,

И в этот праздник, чтоб здоровье,

Оно всех благ земных важней!

Еще я в этот чуткий праздник,

Желать хочу всех светлых благ,

Чтобы мечта всегда сбывалась,

Чтобы везло во всех дела

С днем ангела Варвары / фото bipbap.ru

Сегодня День святой Варвары

Все отмечаем мы недаром,

Она красавицей была

И миру истину несла!

Пусть вам святая помогает,

От бед лихих оберегает,

В душе пребудет благодать,

Чтоб вам вовек не унывать!

С днем ангела Варвары поздравления / фото bipbap.ru

Поздравляю, милая Варюша!

Нынче День твоей Святой.

Пусть покой наполнит душу,

Счастье будет пусть с тобой.

Вера крепнет пусть, конечно,

И соблазны не тревожат пусть.

Станет жизнь пускай успешной

И вовек не тронет грусть.

С именинами Варвары / фото bipbap.ru

Поздравления, Варвара,

В именинный день тебе.

Пусть Святая помогает

Мудрой быть лишь по судьбе.

Пусть она тебя хранит

От обид и горя,

Дарит силы и любовь,

Отведет все хвори.

С гордостью всегда носи

Имя столь прекрасное.

Пусть искрятся только счастьем

Очи твои ясные.

Поздравления с именинами Варвары / фото pinterest.com

Ты красавица, Варвара,

Пусть звенит твой яркий смех!

Неземные твои чары

Очаровывают всех!

Будь Варварою хранима,

Что на небесах живет!

И люби, и будь любима,

Пусть душа твоя поет!

Пусть Варварушка святая

Веру в сердце укрепит,

От греха оберегает,

От злодеев защитит.

Читайте также другие новости:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова