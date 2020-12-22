Праздник особенно почитают беременные женщины, ведь его связывают с непорочным зачатием праведной Анной дочери – Девы Марии.

Каждый год 22 декабря православные и греко-католики отмечают День святой Анны. Праздник установлен в память о непорочном зачатии праведной Анной дочери Марии – матери Иисуса Христа.

Святая Анна: история матери Богородицы

Читайте такжеПраздники и выходные в Украине 2021: календарь на следующий годСвятая Анна была младшей дочерью священника Матфана из Вифлеема. Она вышла замуж за святого Иоакима, который был родом из Галлии. Много лет бездетная супружеская пара просила Господа о даровании им потомства, обещая посвятить ребенка служению ему. Когда Иоаким и Анна были уже в преклонном возрасте произошло чудо – появился ангел и возвестил, что скоро у них появится дочь, которой суждено родить великого спасителя рода человеческого.

Пресвятая Дева Мария была зачата в Иерусалиме, где и родилась через 9 месяцев. Когда девочке исполнилось три года, ее родители исполнили данный Господу обет – привели Марию в Иерусалимский храм. После этого они, оставив дочь в храме, вернулись домой. Иоаким и Анна почитаются церковью как Богоотцы, поскольку являются предками Христа по плоти.

О чем просят святую Анну

Издавна этот праздник особенно почитается беременными женщинами. Они надеются на покровительство Девы Марии и ее родителей Анны и Иоакима.

Святая Анна считается защитницей женщин, беременных и младенцев. Если ребенок заболел, стоит обратиться к святой с молитвой. Также в помощь праведной Анны верят те, кто столкнулся с проблемой бесплодия.

Молитва праведной Анне

О святая праведная Анно, рождшая прежде век предопределенную родитися Матерь Божию, прамати Всемилостиваго и Всещедраго Спасителя нашего, готовое заступление и предстательство с верою к тебе притекающих! Ты душею на Небеси у Престола Божия предстоиши, на земли же, данною тебе благодатию, различная совершаеши исцеления. Призри убо милостиво, праведная Анно, на предстоящия люди, молящияся пред святою иконою твоею и просящия твоея помощи; простри ко Господу святыя молитвы твоя о нас, недостойных, и испроси нам оставление согрешений наших; подаждь недужным исцеление, скорбящим утешение, бедствующим скорую помощь; даждь плод чрева призывающим тя, разрешая их безплодие; призри на молитвы безчадных жен и благочадны их сотвори. Приими моление нас, грешных, святая Анно, и преложи печали наша в радость, яко да твоими молитвами получивше благодать и милость, прославим всех благих Источника и Дароподателя Бога, в Троице Святей славимаго, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Что можно и запрещено делать в праздник Анны

Большинство традиций этого дня касаются женщин, ожидающих ребенка. Будущим матерям запрещалось браться за любую работу: нельзя прясть, шить, вышивать, вязать, убирать дом. Не допускали беременных к открытому огню и приготовлению пищи в печи.

Бездетные пары в праздник праведной Анны шли в церковь и просили дарить им ребенка. А молодые девушки собирались вечером, чтобы обсудить подготовку к грядущему Рождеству и сделать праздничные украшения.

Приметы и поверья на День Анны

Ночь на День святой Анны является самой длинной в году. На этот праздник приходится зимнее солнцестояние, после чего дни постепенно становятся длиннее, а ночи – короче. Наши предки на Анну наблюдали за погодой, чтобы определить, какой будет зима и грядущий год. Существуют, в частности, следующие приметы:

Читайте такжеРождественский пост 2020-2021: что нельзя делать и есть, питание по днямпосле Анны солнце поворачивает на лето, а зима – на мороз;

ясное солнце – на Новый год будет сильный мороз, а, если ясно, на деревьях иней – под Новый год будет оттепель;

какая Анна до полудня, такая зима до конца декабря;

какая Анна к ночке – такая зима к весне;

если иней покрывает деревья – к хорошему урожаю;

дождь на праздник Анны – вся весна будет дождливой;

тихий и безветренный день – на урожай фруктов;

если на зимнюю Анну снег лежит вплотную к забору – то будет неурожайным лето.

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Автор: УНИАН