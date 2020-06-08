День Святого Духа: особенности и традиции праздника

На второй день после Троицы отмечают День Святого Духа.

На следующий день после Троицы, в понедельник, православные христиане отмечают День Святого Духа или Духов день. Праздник посвящен Третий Ипостаси Триединого Бога, который в этом году выпадает на 8 июня.

Духов день - что это за праздник

Читайте также8 июня 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьЭто торжество установлено самим явлением Святого Духа, которое произошло в Иерусалиме на 50-ый день после Воскресения Христа. Сам праздник в Церкви, как и Воскресение принято отмечать с момента совершения события. День Святого Духа является одним из самых древних христианских праздников.

После сошествия Святого Духа к апостолам, они заговорили на разных языках, а их проповедь христианства распространилась по миру. Именно это событие верующие отмечают как рождение самой Церкви.

Духов день: чего категорически нельзя делать 8 июня

Троицкие дни – одни из главных церковных праздников. В понедельник после Троицы запрещено трудиться, в том числе приниматься за тяжелые сельскохозяйственные работы. Лучше всего провести этот день в молитвах, помогать близким и постараться быть к ним внимательнее и добрее.

Кроме того, 8 июня нельзя шить, стирать, убирать и выполнять другие суетные дела. Однако если обстоятельства все же вынуждают работать в этот праздник, то грехом это не будет. Гораздо важнее в этот день не делать зла и не обращаться к языческим обрядам.

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