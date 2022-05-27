День сварщика 2022 отмечается 27 мая.

День сварщика - это профессиональный праздник сварщиков, который отмечается в конце весны. Праздник неофициальный, но от того не менее радостный для сварщиков и их родных. В День сварщика представители этой важной и тяжелой профессии принимают поздравления от родных.

День сварщика - история праздника

День сварщика в Украине отмечается в последнюю пятницу мая. В 2022 году это 27 мая. День сварщика празднуют накануне лета, когда начинается пора ремонтов и строительных работ, и труд сварщиков особенно востребован.

Профессия сварщика возникла в начале 1800-ых годов, когда была изобретена сварка. В конце 19 века были построены первые сварочные аппараты. К середине 20 века было построено немало сварочных цехов и предприятий, а профессия стала очень востребованной. Сейчас почти невозможно найти большую конструкцию, в которой не используется сварка.

Поздравления с Днем сварщика

Ты металл соединяешь,

Ты его умело варишь.

Сварщик классный, хоть куда.

Будь здоровым ты всегда.

Пусть заботы не пугают,

Жить красиво не мешают.

Будь удачею любим.

Поздравляю с днем твоим!

***

Надета маска на лицо,

Вокруг фонтан красивых искр,

Работа сварщика кипит,

Умел он, собран, очень быстр.

Сегодня с праздником поздравить

Тебя, мой сварщик, я хочу,

Пускай металл такой суровый

Тебе придется по плечу.

***

Для конструкций из металла

Время лучшее настало,

Все сумеешь ты сварить,

Приварить и прикрепить!

Ты ведь самый лучший сварщик,

Поздравляю в этот праздник!

Пусть в работе ждет успех,

Станешь ты счастливей всех!

***

Сварщики всегда в почете.

Очень ценим мы ваш труд.

И судьба будет в расчете,

Даря в дом радость и уют.

И здоровья пусть прибудет,

А глаза горят огнем.

Что задумано — все будет,

Поздравляю с вашим днем!

***

День сварщика — праздник профессионалов и умельцев! Пусть в ваших уверенных руках происходит чудо и всегда гладко ложится шов. Пусть зайцы не пляшут перед глазами, а дуги возникают только в небе — радугой. Хороших материалов, прекрасной работы, желанного достатка и профессионального роста!

***

В ваших руках плавится металл. От вашей работы вокруг сверкают искры. Благодаря вам, все в нашем мире становится крепким, надежным и прочным. С профессиональным праздником вас, дорогие укротители железного листа! С днем сварщика!

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Профессия сварщика важна и нужна на каждом производстве, без них не обходится ни коммунальная сфера, ни промышленность. Так позвольте в ваш профессиональный день пожелать качественных электродов на работе, а дома счастья и благополучия.

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Сварщики — настоящие, сильные мужчины, которые с легкостью соединяет в единое целое куски металла, превратив их надежную конструкцию. Хочется пожелать всем сварщика мира, чтобы здоровье и нервы были железные, а семейная жизнь, так же крепка, как созданные ими изделия.

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Поздравляю с Днём сварщика. Желаю, чтобы швы надёжно и крепко держались, чтобы всегда была работа с хорошей оплатой труда. Пусть дело мастера боится, пусть яркими будут моменты жизни, словно брызги металла.

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