День сварщика - это профессиональный праздник сварщиков, который отмечается в конце весны. Праздник неофициальный, но от того не менее радостный для сварщиков и их родных. В День сварщика представители этой важной и тяжелой профессии принимают поздравления от родных.
День сварщика - история праздника
День сварщика в Украине отмечается в последнюю пятницу мая. В 2022 году это 27 мая. День сварщика празднуют накануне лета, когда начинается пора ремонтов и строительных работ, и труд сварщиков особенно востребован.
Профессия сварщика возникла в начале 1800-ых годов, когда была изобретена сварка. В конце 19 века были построены первые сварочные аппараты. К середине 20 века было построено немало сварочных цехов и предприятий, а профессия стала очень востребованной. Сейчас почти невозможно найти большую конструкцию, в которой не используется сварка.
Поздравления с Днем сварщика
Ты металл соединяешь,
Ты его умело варишь.
Сварщик классный, хоть куда.
Будь здоровым ты всегда.
Пусть заботы не пугают,
Жить красиво не мешают.
Будь удачею любим.
Поздравляю с днем твоим!
***
Надета маска на лицо,
Вокруг фонтан красивых искр,
Работа сварщика кипит,
Умел он, собран, очень быстр.
Сегодня с праздником поздравить
Тебя, мой сварщик, я хочу,
Пускай металл такой суровый
Тебе придется по плечу.
***
Для конструкций из металла
Время лучшее настало,
Все сумеешь ты сварить,
Приварить и прикрепить!
Ты ведь самый лучший сварщик,
Поздравляю в этот праздник!
Пусть в работе ждет успех,
Станешь ты счастливей всех!
***
Сварщики всегда в почете.
Очень ценим мы ваш труд.
И судьба будет в расчете,
Даря в дом радость и уют.
И здоровья пусть прибудет,
А глаза горят огнем.
Что задумано — все будет,
Поздравляю с вашим днем!
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День сварщика — праздник профессионалов и умельцев! Пусть в ваших уверенных руках происходит чудо и всегда гладко ложится шов. Пусть зайцы не пляшут перед глазами, а дуги возникают только в небе — радугой. Хороших материалов, прекрасной работы, желанного достатка и профессионального роста!
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В ваших руках плавится металл. От вашей работы вокруг сверкают искры. Благодаря вам, все в нашем мире становится крепким, надежным и прочным. С профессиональным праздником вас, дорогие укротители железного листа! С днем сварщика!
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Профессия сварщика важна и нужна на каждом производстве, без них не обходится ни коммунальная сфера, ни промышленность. Так позвольте в ваш профессиональный день пожелать качественных электродов на работе, а дома счастья и благополучия.
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Сварщики — настоящие, сильные мужчины, которые с легкостью соединяет в единое целое куски металла, превратив их надежную конструкцию. Хочется пожелать всем сварщика мира, чтобы здоровье и нервы были железные, а семейная жизнь, так же крепка, как созданные ими изделия.
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Поздравляю с Днём сварщика. Желаю, чтобы швы надёжно и крепко держались, чтобы всегда была работа с хорошей оплатой труда. Пусть дело мастера боится, пусть яркими будут моменты жизни, словно брызги металла.