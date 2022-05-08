Какого числа православный женский день и в чем суть дня памяти святых Жен Мироносиц - узнайте в материале УНИАН.

Ежегодно христиане чтут память святых Жен Мироносиц - девушек, которые были близки к Иисусу Христу и посвятили ему всю свою жизнь. Большинство из них были достаточно обеспеченными, поэтому помогали не только морально, но и материально. УНИАН расскажет, как отметить день супруги 8 мая в этом году.

Также сегодня отмечается день матери 2022 в Украине.

День Жен-Мироносиц 2022 - дата и история

Православные верующие отмечают эту дату во второе воскресенье после Пасхи. В 2022-м году праздник выпадает на 8 мая.

Согласно библейским писаниям, наиболее известной девушкой, приближенной к Иисусу Христу, была Мария Магдалина. Она вела грешный образ жизни, была одержима бесами, но Сын Божий помог ей избавиться от этого. Тогда она, уверовав в силу Господа, последовала за ним. Примечательно, что именно она первая узнала о Воскрешении Христа и сказала об этом людям.

В тот момент, когда от Иисуса отреклись апостолы, а ученики сбежали, девушки остались с ним. Они же принесли миро (ароматическое масло) для погребельного ритуала. Именно поэтому праведницы стали Женами (женщинами) Мироносицами (те, что несут миро) и остались в памяти христиан, как прообразы преданности, веры и любви к человеку.

Священные писания называют имена семи Жен Мироносиц: Мария Магдалина, Саломия, Марфа и Мария, Сусанна, Иоанна, Мария Клеопова, но есть мнение, что их было гораздо больше.

Кого поздравляют с праздником Жен Мироносиц

Православные верующие в этот день поздравляют женщин и считают эту дату альтернативой Международному женскому дню, который отмечается 8 марта. Сегодня принято делать подарки и дарить цветы всем девушкам, а также говорить комплименты.

В народе праздник получил название "Бабья братчина", потому что славянские красавицы отмечали его без мужчин. Их не подпускали даже к подготовительным процессам - уборка дома, приготовление блюд и все остальные мероприятия девушки проводили сами. Затем собирались у кого-нибудь в гостях и устраивали женские посиделки.

С праздником Жен-Мироносиц - поздравления и открытки

Дорогая, любимая, самая нежная, ласковая, красивая и милая! Желаю тебе огромного счастья, чтобы с твоего лица никогда не сходила улыбка, чтобы в твоих глазах всегда сияли звезды, а сердце не знало печали и бед. Всегда оставайся такой же доброй, отзывчивой, мудрой, умной, понимающей и хозяйственной женщиной - эталоном красоты, ума, грации и женственности. Я тебя безумно люблю!

Можно получить в жены либо красавицу, либо умницу, либо замечательную хозяйку, либо нежную мать, либо королеву бала. А я счастливчик - мне досталась шикарная женщина, в которой есть все достоинства. Любимая, с праздником!

Моя дорогая жена, в этот праздник я желаю тебе всегда оставаться такой шикарной женщиной, отличной женой и прекрасной матерью! Пускай все твои мечты осуществятся! Я желаю тебе много прекрасных мгновений, гармонии в душе и покорения новых вершин! Помни, солнышко, моя любовь к тебе безгранична!

Милая, с праздником! Хочу, чтобы у тебя было все хорошо, и ты никогда не грустила. Хорошего настроения, новых достижений и положительных результатов. Ты у нас самая лучшая! Любим безумно и желаем счастья!

Любимая, единственная, нежная... В этот день я хочу в тысячный раз рассказать тебе о том, как я люблю тебя. О том, какое это счастье - просыпаться рядом с тобой каждое утро и видеть твое родное лицо. О том, что нет большего счастья для меня, чем знать, что дома ждешь меня ты. Так пусть же хранит тебя ангел от невзгод и болезней, а душа твоя будет открыта для моей безграничной ласки и преданности.

Любовь всей моей жизни, хранительницу моего очага, свою музу, свою вторую половинку поздравляю. Хочу пожелать тебе, любимая, главное - никогда не болеть. Пускай улыбка розою цветет на твоих губах. Пускай в твоих нежных глазах всегда плещется океан счастья и радости. Пускай в твоем сердце всегда живет поглощающая любовь и нежность, которая покорила меня навеки. С праздником!

С праздником, моя обворожительная супруга. Желаю тебе, дорогая, смело перелистнуть страничку жизни, забыв обиды и неудачи. А впереди пусть ждёт только успех, только радость! Желаю оставаться всё такой же изумительной, восхитительной, необыкновенной. Радость моя, желаю тебе не болеть и ни минуты не скучать. Желаю чувствовать себя важной и нужной. Желаю быть счастливой и воодушевлённой.

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