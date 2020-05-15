15 мая 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

15 мая – 135-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 230 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 2 мая Юлианского календаря.

Какой праздник 15 мая 2020

В этот день мир отмечает Международный день семьи, Международный день отказника от военной службы по убеждениям совести, Международный день климата и Международный день виртуального помощника.

Читайте такжеТроица 2020: когда отмечается и сколько будем отдыхать (календарь)В США празднуют День памяти блюстителей порядка, День транспортного обеспечения обороны, День пиццерийной вечеринки, День шоколадных чипсов, День исчезающих видов животных, День нейлоновых чулок, День соломенной шляпы, в Мексике, Колумбии и Южной Корее - День учителя, в Парагвае - День матери, в Японии - Фестиваль мальвы, или Аой-мацури, в Грузии – Константинеоба, в Австрии - День восстановления независимости, в Иране - День персидского языка, в Дании - Великий молитвенный день, в Словении - День вооруженных сил, в Литве - День учредительного сейма, в Новой Зеландии - День борьбы с хулиганством.

Памятные даты 15 мая, годовщины и события

В 1252 году Папа Римский Иннокентий IV огласил буллу «Ad extirpanda», разрешающую инквизиции пытать подозреваемых в ереси.

В 1536 году Анна Болейн - вторая супруга короля Англии Генриха VIII Тюдора, до замужества маркиза Пембрук в собственном праве, мать второй правящей королевы Англии Елизаветы I - и ее брат лорд Джордж Рочфорд были обвинены супругом Анны, королем Генрихом VIII, в любовной связи. Оба были казнены.

В 1618 году немецкий астроном Иоганн Кеплер открыл законы движения планет.

В 1770 году состоялась свадьба 14-летней Марии Антуанетты и 15-летнего будущего короля Франции Людовика XVI.

Читайте такжеВознесение Господне: когда отмечают и история праздникаВ 1875 году произошло землетрясение в Колумбии. Оно длилось всего 45 секунд, но унесло жизни 16 тысяч человек. Одновременно с землетрясением произошло извержение вулкана, расположенного рядом с городом Кокуто.

В 1905 году был основан город Лас-Вегас в штате Невада, США.

В 1921 году конгресс штата Нью-Йорк предоставил право местным властям вводить цензуру на танцы и танцевальные костюмы.

В 1928 году в мультфильме «Plane Crazy» впервые появился мультипликационный герой Микки Маус, но вначале он еще не имел голоса и мало походил на себя будущего.

В 1932 году декретом правительства СССР за подписью Сталина была объявлена «безбожная пятилетка», поставившая цель: к 1 мая 1937 «имя бога должно быть забыто на территории страны».

В 1940 году в США в продаже появились нейлоновые чулки.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 15 мая чтит память Бориса и Глеба – младших сыновей Владимира – крестителя Киевской Руси. Борис и Глеб, объединенные одним мученическим подвигом, в глазах народа слились в единый образ и день стал называться Борисоглеб. 15 мая хорошо помириться с теми, с кем в ссоре, попросить о повышении по службе, пригласить на свидание.

Что сегодня нельзя делать

В этот день нельзя никому отказывать, это может сработать вам во вред. Также нельзя отказывать просьбам бедняков. Лучше руководствоваться правилом - «малое отдашь, большое получишь».

Приметы на 15 мая

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- весь день тепло – урожай зерновых будет хорошим;

- на закате солнце хорошо видно – летом будет мало дождей;

- на черемухе распустился цвет и слышно соловья – следует готовиться к похолоданию на 14 дней.

15 мая именины

Именины у Бориса, Афанасия, Глеба, Давида, Зои, Романа и Михаила.