Сегодня празднуют все те, кто отвечает за работу офиса, ведет делопроизводство и ассистирует руководителям компаний и учреждений.

Сегодня, 21 апреля, свой профессиональный праздник отмечают секретари. Международный День секретаря, в частности, празднуется в среду последней полной недели апреля.

Читайте такжеВыходные на Пасху 2021: когда и сколько дней отдыха будет в УкраинеПраздник Дня секретаря начали отмечать с 1952 года в США. Сделано это было с целью оценить вклад и усилия секретарей на рабочем месте и способствовать популяризации среди населения секретарских и административных должностей.

Ныне этот день считают своим праздником секретари, офис-менеджеры, офисные специалисты, администраторы и личные ассистенты во многих странах мира. В целом это праздник всех тех, кто отвечает за работу офиса, ведет делопроизводство и ассистирует руководителям компаний, государственных организаций и учреждений.

УНИАН собрал самые разнообразные поздравления с Международным днем секретаря в стихах, прозе, картинках и открытках.

Поздравления с Днем секретаря в стихах и прозе

***

С Днем секретаря с утра

Принимай поздравления!

Пусть твой успех вверх идет,

Пусть зарплата лишь растет!

***

Я тебя сегодня sms-кой

Поздравляю с Днем секретаря!

У тебя всегда и все выходит с блеском!

На таких, как ты, и держится Земля!

***

Мы своему секретарю

Сегодня вместе все желаем

Чтоб вопреки календарю

Всегда была ты молодая!

На все всегда хватает сил!

Ты все практически умеешь!

Пусть дождь холодный моросит,

Улыбкою всегда согреешь!

За все что есть, и все что будет

Спасибо говорим тебе!

Тебя мы точно не забудем,

Желаем всяческих удач в судьбе!

***

Принимай-ка поздравленье

День секретаря пришел!

Пусть это сообщенье

Поднимет настроенье

И всегда все будет хорошо!

***

С Днем секретаря тебя поздравляю!

Ценят тебя, я знаю, и не зря.

Я тебе много радости желаю,

Счастья в этот день календаря.

Ты в своей работе – мега-мастер,

Секретарь от Бога, без прикрас.

Правая рука руководителя,

И работник, правда, суперкласс.

В День секретаря — мое почтение,

Вам желаю счастья и везения!

***

Поздравляю с днем секретаря! Только благодаря вашему труду мы можем продуктивно работать! Мы точно знаем, что все всегда на месте, вы вовремя напомните о предстоящей встрече. Спасибо вам! С праздником!

***

Поздравляю тебя с Днем секретаря! Ты наш серый кардинал! Каждый день ты координируешь, напоминаешь, встречаешь! Пусть в твой праздник поменьше бушует босс, будет чуть больше свободного времени и куча поздравлений и подарков!

***

В День секретаря прими поздравления! Ты главный человек в нашем офисе! Ты каждый день следишь за миллионом дел, ты везде успеваешь и обо всем помнишь. Ты всегда прекрасно выглядишь и даришь всем свою улыбку. Желаю здоровья, счастья, богатства и процветания!

С Днем секретаря - открытки и картинки

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Автор: Алина Вишневская