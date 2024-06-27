Рыбалка - одна из самых древних профессий. Со временем она стала не только способом добывать пищу, но и просто увлечением, при чем одним из самых массовых на планете. Это и удовольствие, и релакс, и азарт. Всемирный день рыболовства отмечают не только те, для кого рыбалка - хобби, но и специалисты этого дела. Об истории даты и как поздравить с праздником - в материале.
- История праздника и какого числа День рыбака отмечают в мире
- Когда День рыбака в Украине в 2024 году
- Поздравление с Днем рыбака
- День рыбака - картинки
История праздника и какого числа День рыбака отмечают в мире
Всемирный день рыболовства был основан в 1984 году, в Риме, а отмечать его начали в 1985 году. День для праздника выбрали 27 июня, а сама дата была установлена, как попытка обратить внимание общественности на важность этой отрасли экономики, а также в знак признательности за труд рыбаков и их бережное отношение к природным ресурсам.
Надо сказать, что в Союзе подобный праздник появился раньше, чем День рыбака международный - еще в 1968-м, но датой празднования выбрали второе воскресенье июля.
Когда День рыбака в Украине в 2024 году
По давней традиции День рыбака в Украине отмечают также во второе воскресенье июля. В 2024 году это праздник выпадает на 14 июля.
Поздравление с Днем рыбака
Так хочется поздравить вас,
Все рыбаки страны,
Ведь рыбкой балуете нас
И нам вы так нужны!
Труд рыбака - тяжелый труд,
Вам слава и почёт!
Богатым будет пусть улов,
А буря - обойдёт!
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Желаю тебе в День рыбака чтобы на твой крючок ловилась не только рыбка, но и масса других вещей: счастье, успех, любовь, радость, здоровье, настроение, позитив и много-много всего самого приятного!
***
С Днём рыбака! Пускай он дарит
Большое множество открытий,
Приманит рыбка золотая
Побольше радостных событий.
Пускай огромные успехи
Искрятся яркой чешуёй
И счастье шумное со смехом
Скорей приводят за собой!
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Удачного клева, большого улова,
Отличной погодки, спокойной реки.
Всех с днем рыбака! И без лишнего слова -
За вас и до дна пью сейчас, мужики!
***
Мы желаем супер клева,
Будет крупным пусть улов,
Чтобы был всегда здоровым
И не знал про докторов.
Пусть удача, словно рыбка,
Не срывается с крючка,
Счастья, смеха и улыбок,
С днем твоим, с Днем рыбака!
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Пусть в этот день клёв будет невероятным, а на крючок попадется только самая крупная рыбка! Побольше новых приключений на реках и прудах, поменьше неприятностей с леской и удилищем!
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Пусть всегда клюёт отлично,
Пусть с погодой вам везет,
Пусть лишь самая большая
Рыбка в сети к вам идет.
Также очень вам желаю
И в делах иметь успех,
Чтобы все у вас сложилось
В этой жизни лучше всех!
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Поздравляем с Днём рыбака всех любителей и профессионалов этого замечательного занятия. Желаем удачного клёва, позитивного настроения, дружную компанию товарищей, здоровья и успеха!
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Нужна для организма рыба,
Всем она полезна нам,
За что и говорим спасибо
Мы всем сегодня рыбакам.
Рыбачьте снова вы и снова,
Пусть хорошим будет клев.
Всем - отличного улова
И чтобы каждый был здоров.
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Пусть будет отличным клев в любую погоду и в любом месте! Пусть улов не имеет значения, а рыбалка будет в удовольствие и отдыхом для души и тела!
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День рыбака - картинки
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