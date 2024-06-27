27 июня отмечают Всемирный день рыболовства или, как его еще называют, Всемирный день рыбака.

Рыбалка - одна из самых древних профессий. Со временем она стала не только способом добывать пищу, но и просто увлечением, при чем одним из самых массовых на планете. Это и удовольствие, и релакс, и азарт. Всемирный день рыболовства отмечают не только те, для кого рыбалка - хобби, но и специалисты этого дела. Об истории даты и как поздравить с праздником - в материале.

История праздника и какого числа День рыбака отмечают в мире

Всемирный день рыболовства был основан в 1984 году, в Риме, а отмечать его начали в 1985 году. День для праздника выбрали 27 июня, а сама дата была установлена, как попытка обратить внимание общественности на важность этой отрасли экономики, а также в знак признательности за труд рыбаков и их бережное отношение к природным ресурсам.

Надо сказать, что в Союзе подобный праздник появился раньше, чем День рыбака международный - еще в 1968-м, но датой празднования выбрали второе воскресенье июля.

Видео дня

Когда День рыбака в Украине в 2024 году

По давней традиции День рыбака в Украине отмечают также во второе воскресенье июля. В 2024 году это праздник выпадает на 14 июля.

Поздравление с Днем рыбака

Так хочется поздравить вас,

Все рыбаки страны,

Ведь рыбкой балуете нас

И нам вы так нужны!

Труд рыбака - тяжелый труд,

Вам слава и почёт!

Богатым будет пусть улов,

А буря - обойдёт!

***

Желаю тебе в День рыбака чтобы на твой крючок ловилась не только рыбка, но и масса других вещей: счастье, успех, любовь, радость, здоровье, настроение, позитив и много-много всего самого приятного!

***

С Днём рыбака! Пускай он дарит

Большое множество открытий,

Приманит рыбка золотая

Побольше радостных событий.

Пускай огромные успехи

Искрятся яркой чешуёй

И счастье шумное со смехом

Скорей приводят за собой!

***

Удачного клева, большого улова,

Отличной погодки, спокойной реки.

Всех с днем рыбака! И без лишнего слова -

За вас и до дна пью сейчас, мужики!

***

Мы желаем супер клева,

Будет крупным пусть улов,

Чтобы был всегда здоровым

И не знал про докторов.

Пусть удача, словно рыбка,

Не срывается с крючка,

Счастья, смеха и улыбок,

С днем твоим, с Днем рыбака!

***

Пусть в этот день клёв будет невероятным, а на крючок попадется только самая крупная рыбка! Побольше новых приключений на реках и прудах, поменьше неприятностей с леской и удилищем!

***

Пусть всегда клюёт отлично,

Пусть с погодой вам везет,

Пусть лишь самая большая

Рыбка в сети к вам идет.

Также очень вам желаю

И в делах иметь успех,

Чтобы все у вас сложилось

В этой жизни лучше всех!

***

Поздравляем с Днём рыбака всех любителей и профессионалов этого замечательного занятия. Желаем удачного клёва, позитивного настроения, дружную компанию товарищей, здоровья и успеха!

***

Нужна для организма рыба,

Всем она полезна нам,

За что и говорим спасибо

Мы всем сегодня рыбакам.

Рыбачьте снова вы и снова,

Пусть хорошим будет клев.

Всем - отличного улова

И чтобы каждый был здоров.

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Пусть будет отличным клев в любую погоду и в любом месте! Пусть улов не имеет значения, а рыбалка будет в удовольствие и отдыхом для души и тела!

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День рыбака - картинки

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Ранее мы рассказывали, какие праздники в июне 2024 отмечают в Украине и будут ли дополнительные выходные.

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