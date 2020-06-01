День родителей 2020: история, традиции и поздравления с праздником

Не случайно День родителей отмечается тогда же, когда и День защиты детей, ведь – какой праздник у родителей может быть без благополучия собственных детей, и наоборот.

Общеизвестно, что сегодня, 1 июня, отмечается Международный день защиты детей. Однако на самое начало лета также приходится другой замечательный и дружественный семейный праздник – Всемирный день родителей (Global Day of Parents).

История появления Дня родителей

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Всемирный день родителей – относительно молодой праздник. Он был провозглашен на 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2012 года, и, начиная с 2013 года, отмечается ежегодно "в честь родителей во всем мире" в первый день лета.

Этот сегодняшний праздник, как и детский, направлен на то, чтобы напомнить людям о главных общечеловеческих ценностях, защитить и утвердить эти приоритеты как основу крепкой, здоровой, высокодуховной и нравственной семьи.

Традиции Дня родителей

1 июня проводится множество мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей, а традиции празднования Дня родителей только формируются.

Лучший способ отметить данный праздник – собраться всей семьей. Можно устроить ужин, посмотреть старые альбомы, а также сделать памятную фотографию. Если же дети живут далеко от родителей, то стоит в этот день им позвонить.

Поздравления с Днем родителей в стихах и картинках

***

Родителей за все благодарю,

И искренне говорю "Люблю".

С праздником поздравляю,

Здоровья крепкого желаю.

Вам нежности, тепла, любви,

Чтоб дни были радости полны.

Будьте Вы всегда веселыми,

Справедливыми и добрыми.

***

Родители-хранители,

Бесценные, любимые,

Сегодня день родителей,

Таких незаменимых.

Вас горячо поздравим,

И крепко расцелуем,

Здоровья пожелаем,

И счастья наколдуем.

Живите долго-долго,

Нам освещая дни,

Нуждаемся мы очень

В заботе и в любви.

***

Со Всемирным днем родителей,

Наших ангелов-хранителей!

Пусть живут в любви до старости,

Не узнав беды, опасности.

Любят нас они, заботятся,

Пусть же жизнь их счастьем полнится.

Вы поздравьте папу с мамою,

Ведь они родные самые!

***

Всех родителей - с праздником!

Вам - любви и терпения,

Дети пусть чаще радуют

И уйдет огорчение.

Не болейте, любимые,

Будьте с нами всегда!

Пусть плохое рассеется

И исчезнет беда.

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