День родителей 2020: история, традиции и поздравления с праздником
Общеизвестно, что сегодня, 1 июня, отмечается Международный день защиты детей. Однако на самое начало лета также приходится другой замечательный и дружественный семейный праздник – Всемирный день родителей (Global Day of Parents).
История появления Дня родителей
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Всемирный день родителей – относительно молодой праздник. Он был провозглашен на 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2012 года, и, начиная с 2013 года, отмечается ежегодно "в честь родителей во всем мире" в первый день лета.
Этот сегодняшний праздник, как и детский, направлен на то, чтобы напомнить людям о главных общечеловеческих ценностях, защитить и утвердить эти приоритеты как основу крепкой, здоровой, высокодуховной и нравственной семьи.
Традиции Дня родителей
1 июня проводится множество мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей, а традиции празднования Дня родителей только формируются.
Лучший способ отметить данный праздник – собраться всей семьей. Можно устроить ужин, посмотреть старые альбомы, а также сделать памятную фотографию. Если же дети живут далеко от родителей, то стоит в этот день им позвонить.
Поздравления с Днем родителей в стихах и картинках
***
Родителей за все благодарю,
И искренне говорю "Люблю".
С праздником поздравляю,
Здоровья крепкого желаю.
Вам нежности, тепла, любви,
Чтоб дни были радости полны.
Будьте Вы всегда веселыми,
Справедливыми и добрыми.
***
Родители-хранители,
Бесценные, любимые,
Сегодня день родителей,
Таких незаменимых.
Вас горячо поздравим,
И крепко расцелуем,
Здоровья пожелаем,
И счастья наколдуем.
Живите долго-долго,
Нам освещая дни,
Нуждаемся мы очень
В заботе и в любви.
***
Со Всемирным днем родителей,
Наших ангелов-хранителей!
Пусть живут в любви до старости,
Не узнав беды, опасности.
Любят нас они, заботятся,
Пусть же жизнь их счастьем полнится.
Вы поздравьте папу с мамою,
Ведь они родные самые!
***
Всех родителей - с праздником!
Вам - любви и терпения,
Дети пусть чаще радуют
И уйдет огорчение.
Не болейте, любимые,
Будьте с нами всегда!
Пусть плохое рассеется
И исчезнет беда.
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