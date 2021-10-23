Профессиональное торжество работников рекламы отмечается в нашей стране с 1994 года. В этот день многие компании проводят акции, семинары и конференции. Устраивают ярмарки вакансий для соискателей и поздравляют маркетологов, а также PR-специалистов с праздником.
Ранее мы рассказывали, какой праздник 23 октября отмечается, кроме этого.
День рекламщика в Украине - история события
Читайте также23 октября: народный праздник и приметы, что нельзя делатьСлово "реклама" происходит от латинского "выкрикивать". Исторические источники утверждают, что первые рекламные акции известны еще со времен античности. Уже тогда торговцы, стоя у своих прилавков, выкрикивали заманчивые лозунги, чтобы привлечь покупателей. Древние римляне проводити даже специальные процессии - произносили хвалебные речи трофеям, добытым в бою и выставленным на продажу.
Первым, кто предложил отмечать День рекламщика в современном мире, был некий студент, который долго пытался найти себе дополнительный заработок. Парень устроился работать в газету на должность рекламного агента. Вскоре у него появились заказы, а через год студент вполне преуспел в карьере. Так и возникла у него идея отмечать День рекламщика, а традицию разделили многие страны СССР и Европы.
День рекламщика - поздравления в стихах, прозе и открытках
Реклама — двигатель торговли,
Закон известен нам давно.
Пусть всем рекламщикам лишь счастье
По жизни будет суждено.
Желаю вам в прекрасный праздник
Лишь креативных я идей,
Работы — яркой, интересной,
И денежных больших дождей.
Поздравляю с Днём работников рекламы. Желаю бесконечного потока креативных и уникальных идей, громких и запоминающихся слоганов. Пусть всегда имеет успех твоя реклама, пусть постоянно приводит к счастью тебя твоя судьба.
***
В день работников рекламы
Пожелаю добрых дней
И доходов крупных самых,
Чтоб трудилось веселей.
Новых встреч и ярких будней,
Замечательных коллег,
Чтоб была работа чудной,
Не наскучила вовек!
С Днём работников рекламы. Пусть всё, что бы ни попало к тебе в руки, под прицел твоей мысли и фантазии, будет успешно разрекламировано, а впоследствии быстро распространено в массах народа. Желаю креатива и высоких творческих полётов, а также сил, энтузиазма, достатка и удач.
***
С Днем работника рекламы!
Чтоб работа, как забава,
Только радость приносила,
Много мыслей, креатива.
Генерируйте идеи,
Воплощайте все затеи,
Чтоб никто не усомнился
В том, что вы специалисты.
Чтоб работали на славу,
Чтобы все вас узнавали,
Чтобы ваш души полет
Принес деньги и почет.
Рекламист не виден, рекламист не слышен — он далеко за кулисами, он — как Ришелье. Пусть твои творения продают побольше, а потоки денег будут под рукой, а твой профессиональный праздник станет самой лучшей рекламой тебя самого! С Днем работников рекламы, творцов, которые меняют мир!
***
С Днём работников рекламы!
Процветания, достатка,
Денег полные карманы,
В творческих делах порядка!
Было чтоб воображенье
Очень бурным всем на зависть,
И в работе, без сомненья,
Все проекты воплощались!
Работник рекламы, задача твоя сложна и важна. Ты знакомишь людей с товарами, услугами с привлекательной стороны, при этом, ничуть не приукрашивая, не обманывая. Ты выполняешь работу на высший балл, поэтому прими заслуженные поздравления и пожелания счастья, удачи, творческого мышления и свободного полёта фантазии. С праздником!
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