Сегодня в Украине отмечается День рекламщика.

Профессиональное торжество работников рекламы отмечается в нашей стране с 1994 года. В этот день многие компании проводят акции, семинары и конференции. Устраивают ярмарки вакансий для соискателей и поздравляют маркетологов, а также PR-специалистов с праздником.

Ранее мы рассказывали, какой праздник 23 октября отмечается, кроме этого.

День рекламщика в Украине - история события

Читайте также23 октября: народный праздник и приметы, что нельзя делатьСлово "реклама" происходит от латинского "выкрикивать". Исторические источники утверждают, что первые рекламные акции известны еще со времен античности. Уже тогда торговцы, стоя у своих прилавков, выкрикивали заманчивые лозунги, чтобы привлечь покупателей. Древние римляне проводити даже специальные процессии - произносили хвалебные речи трофеям, добытым в бою и выставленным на продажу.

Первым, кто предложил отмечать День рекламщика в современном мире, был некий студент, который долго пытался найти себе дополнительный заработок. Парень устроился работать в газету на должность рекламного агента. Вскоре у него появились заказы, а через год студент вполне преуспел в карьере. Так и возникла у него идея отмечать День рекламщика, а традицию разделили многие страны СССР и Европы.

День рекламщика - поздравления в стихах, прозе и открытках

Реклама — двигатель торговли,

Закон известен нам давно.

Пусть всем рекламщикам лишь счастье

По жизни будет суждено.

Желаю вам в прекрасный праздник

Лишь креативных я идей,

Работы — яркой, интересной,

И денежных больших дождей.

Поздравляю с Днём работников рекламы. Желаю бесконечного потока креативных и уникальных идей, громких и запоминающихся слоганов. Пусть всегда имеет успех твоя реклама, пусть постоянно приводит к счастью тебя твоя судьба.

***

В день работников рекламы

Пожелаю добрых дней

И доходов крупных самых,

Чтоб трудилось веселей.

Новых встреч и ярких будней,

Замечательных коллег,

Чтоб была работа чудной,

Не наскучила вовек!

С Днём работников рекламы. Пусть всё, что бы ни попало к тебе в руки, под прицел твоей мысли и фантазии, будет успешно разрекламировано, а впоследствии быстро распространено в массах народа. Желаю креатива и высоких творческих полётов, а также сил, энтузиазма, достатка и удач.

***

С Днем работника рекламы!

Чтоб работа, как забава,

Только радость приносила,

Много мыслей, креатива.

Генерируйте идеи,

Воплощайте все затеи,

Чтоб никто не усомнился

В том, что вы специалисты.

Чтоб работали на славу,

Чтобы все вас узнавали,

Чтобы ваш души полет

Принес деньги и почет.

Рекламист не виден, рекламист не слышен — он далеко за кулисами, он — как Ришелье. Пусть твои творения продают побольше, а потоки денег будут под рукой, а твой профессиональный праздник станет самой лучшей рекламой тебя самого! С Днем работников рекламы, творцов, которые меняют мир!

***

С Днём работников рекламы!

Процветания, достатка,

Денег полные карманы,

В творческих делах порядка!

Было чтоб воображенье

Очень бурным всем на зависть,

И в работе, без сомненья,

Все проекты воплощались!

Работник рекламы, задача твоя сложна и важна. Ты знакомишь людей с товарами, услугами с привлекательной стороны, при этом, ничуть не приукрашивая, не обманывая. Ты выполняешь работу на высший балл, поэтому прими заслуженные поздравления и пожелания счастья, удачи, творческого мышления и свободного полёта фантазии. С праздником!

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Автор: Кристина Кащавцева