День работников ветеринарной медицины: история праздника, поздравления в стихах и открытках

Все ветеринары Украины сегодня отмечают свой профессиональный праздник.

Ежегодно во второе воскресенье августа свой профессиональный праздник отмечают все ветеринары Украины. В 2020 году День работников ветеринарной медицины пришелся на сегодняшнюю дату, 9 августа.

День работников ветеринарной медицины: история праздника

Читайте такжеКогда Пасха в 2021 году: дата праздника в Украине

Свой профессиональный праздник ветеринары Украины отмечают с 2001 года, когда он был установлен указом тогдашнего президента Леонида Кучмы. Тем самым был отмечен весомый вклад работников ветеринарной медицины в обеспечение ветеринарного и эпизоотического благополучия, ветеринарно-санитарной безопасности продуктов животноводства и охраны окружающей среды.

История профессии ветеринара

Ветеринария - достаточно древняя отрасль. Попытки лечить животных человек делал практически с того самого момента, как начал их приручать.

Первая же специализированная ветеринарная школа появилась во Франции в XVIII веке. Приказал открыть учебное заведение лично Людовик XV, который был крайне обеспокоен массовой гибелью скота.

Сейчас же без активного участия работников ветеринарной медицины братья наши меньшие не смогли бы радовать глаз своих хозяев. Именно благодаря им мы также имеем возможность употреблять в пищу качественные продукты животноводства.

Поздравления с Днем работников ветеринарной медицины

***

С Днем ветеринара поздравляю.

И успешной жизни Вам желаю,

Чтоб работа радость приносила,

Окрыляла, придавала силы.

А за то, что Вы добро несете,

Быть всегда в заслуженном почете.

Больше радостных, счастливых Вам моментов,

Выздоравливающих Вам только пациентов.

***

Собачкам и кошкам ты ставишь уколы

И лечишь больные хвосты,

Ты как Айболит их поймешь с полуслова

И быстро наложишь бинты!

С Днём ветеринара тебя я поздравить

От чистого сердца хочу,

От всех пациентов "Спасибо" добавить

Такому большому врачу!

***

С Днем ветеринара поздравляем

Айболитов всех без исключения.

И, конечно, искренне желаем:

Бодрости, здоровья, настроения.

Чтобы пациенты не кусались,

Слушались беспрекословно вас.

Не царапались и не бодались,

Выздоравливали в тот же час.

Чтоб с друзьями и родней встречаясь,

Получали радость и уют,

Чтоб, домой с работы возвращаясь,

Понимали - любят вас и ждут.

***

Добрый доктор Айболит

В ветлечебнице сидит.

И ведут к нему зверюшек —

От котят и до лягушек.

И щенков, и хомячков,

Змеек, рыбок, паучков...

Исцелит он всех, излечит,

Никого не покалечит.

И отметит добрый старый

Праздник - День ветеринара!

***

С Днем ветеринара - праздником достойным -

Тех, кто с добрым сердцем, разумом спокойным

Нашим меньшим братьям смело помогает.

Пусть судьба подарки щедрые вам дарит!

Ведь специалистам быть таким непросто,

Пусть же жизнь к здоровью вам откроет доступ

И, конечно, к счастью — вы ведь заслужили.

Много вам терпения, радости и силы!

***

Чтоб счастливым быть под солнцем,

Чтоб не знать с любимцем бед,

Знают все, недуг питомца

Лечит врач с приставкой "вет".

Звери все хвостом виляют -

Он для них как будто свят.

Салютуют звонким лаем

И застенчиво скулят.

Забинтует, перевяжет...

Жизнь спасать - великий дар.

Сохраняет счастье наше,

Добрый врач ветеринар.

***

С Днем ветеринара! Пусть эта добрая и благородная профессия подарит тебе крепкое медвежье здоровье, мягкую кошачью нежность и ласку в любви, достойные материальные хомячьи запасы и побольше поводов для щенячьих восторгов.

***

Дорогие наши Айболиты, поздравляю с днем ветеринара. Желаю здоровья вам и вашим пушистым, хвостатым, усатым пациентам. Пускай работа будет только в радость, а благодарностью за ваш труд, будут повиливание хвостом и мокрый теплый язык. Желаю, стабильности во всем, благополучия, сопутствующего успеха и простой житейской радости.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram