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День работников ветеринарной медицины: история праздника, поздравления в стихах и открытках

06:28, 09 августа 2020
Праздники
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День работников ветеринарной медицины 2020 / фото ua.depositphotos.com

Ежегодно во второе воскресенье августа свой профессиональный праздник отмечают все ветеринары Украины. В 2020 году День работников ветеринарной медицины пришелся на сегодняшнюю дату, 9 августа.

День работников ветеринарной медицины: история праздника

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Свой профессиональный праздник ветеринары Украины отмечают с 2001 года, когда он был установлен указом тогдашнего президента Леонида Кучмы. Тем самым был отмечен весомый вклад работников ветеринарной медицины в обеспечение ветеринарного и эпизоотического благополучия, ветеринарно-санитарной безопасности продуктов животноводства и охраны окружающей среды.

История профессии ветеринара

Ветеринария - достаточно древняя отрасль. Попытки лечить животных человек делал практически с того самого момента, как начал их приручать.

Первая же специализированная ветеринарная школа появилась во Франции в XVIII веке. Приказал открыть учебное заведение лично Людовик XV, который был крайне обеспокоен массовой гибелью скота.

Поздравление с Днем ветеринара 2020 / фото ua.depositphotos.com

Сейчас же без активного участия работников ветеринарной медицины братья наши меньшие не смогли бы радовать глаз своих хозяев. Именно благодаря им мы также имеем возможность употреблять в пищу качественные продукты животноводства.

Поздравления с Днем работников ветеринарной медицины

***

С Днем ветеринара поздравляю.

И успешной жизни Вам желаю,

Чтоб работа радость приносила,

Окрыляла, придавала силы.

А за то, что Вы добро несете,

Быть всегда в заслуженном почете.

Больше радостных, счастливых Вам моментов,

Выздоравливающих Вам только пациентов.

***

Собачкам и кошкам ты ставишь уколы

И лечишь больные хвосты,

Ты как Айболит их поймешь с полуслова

И быстро наложишь бинты!

С Днём ветеринара тебя я поздравить

От чистого сердца хочу,

От всех пациентов "Спасибо" добавить

Такому большому врачу!

День работников ветеринарной медицины 2020 - поздравления / art-shop.com.ua
Картинки с Днем ветеринара / privetpeople.ru

***

С Днем ветеринара поздравляем

Айболитов всех без исключения.

И, конечно, искренне желаем:

Бодрости, здоровья, настроения.

Чтобы пациенты не кусались,

Слушались беспрекословно вас.

Не царапались и не бодались,

Выздоравливали в тот же час.

Чтоб с друзьями и родней встречаясь,

Получали радость и уют,

Чтоб, домой с работы возвращаясь,

Понимали - любят вас и ждут.

***

Добрый доктор Айболит

В ветлечебнице сидит.

И ведут к нему зверюшек —

От котят и до лягушек.

И щенков, и хомячков,

Змеек, рыбок, паучков...

Исцелит он всех, излечит,

Никого не покалечит.

И отметит добрый старый

Праздник - День ветеринара!

Открытки с Днем ветеринара / depo.ua
Поздравления с Днем работников ветеринарной медицины / voldpss.gov.ua

***

С Днем ветеринара - праздником достойным -

Тех, кто с добрым сердцем, разумом спокойным

Нашим меньшим братьям смело помогает.

Пусть судьба подарки щедрые вам дарит!

Ведь специалистам быть таким непросто,

Пусть же жизнь к здоровью вам откроет доступ

И, конечно, к счастью — вы ведь заслужили.

Много вам терпения, радости и силы!

***

Чтоб счастливым быть под солнцем,

Чтоб не знать с любимцем бед,

Знают все, недуг питомца

Лечит врач с приставкой "вет".

Звери все хвостом виляют -

Он для них как будто свят.

Салютуют звонким лаем

И застенчиво скулят.

Забинтует, перевяжет...

Жизнь спасать - великий дар.

Сохраняет счастье наше,

Добрый врач ветеринар.

Открытки с днем работников ветеринарной медицины / art-shop.com.ua

***

С Днем ветеринара! Пусть эта добрая и благородная профессия подарит тебе крепкое медвежье здоровье, мягкую кошачью нежность и ласку в любви, достойные материальные хомячьи запасы и побольше поводов для щенячьих восторгов.

***

Дорогие наши Айболиты, поздравляю с днем ветеринара. Желаю здоровья вам и вашим пушистым, хвостатым, усатым пациентам. Пускай работа будет только в радость, а благодарностью за ваш труд, будут повиливание хвостом и мокрый теплый язык. Желаю, стабильности во всем, благополучия, сопутствующего успеха и простой житейской радости.

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Теги: #праздники#поздравления#ветеринары