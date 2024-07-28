День работника торговли в Украине, как отдельный профессиональный праздник, отмечают с 1996 года.

Традиционно в конце июля свой профессиональный праздник отмечают все, кто связан с торговлей. Рассказываем, когда День работников торговли в Украине отмечают в 2024 году и как красиво поздравить с праздником причастных.

Когда в Украине День работников торговли - история даты

День работников торговли в Украине появился после указа президента Украины в 1995 года - в поддержку инициативы работников торговли, а также профсоюзов. Но отмечать праздник начали уже с 1996 года. До этого у работников торговли не было своего отдельного профессионального праздника - они отмечали его вместе со специалистами бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства.

Ныне день работников торговли в Украине ежегодно отмечают в последнее воскресенье июля. В 2024 году эта дата выпадает на 28 июля. В праздник принято поздравлять всех, кто в той или иной степени связан с торговлей.

Видео дня

День работников торговли - поздравления

Быть работником торговли -

Не такой простой удел!

У работника торговли

Очень много важных дел:

Знать все тонкости товара,

Изучить ассортимент.

На вопросы чтобы можно

Было дать ответ в момент.

С Днем работников торговли

Поздравляю от души.

На своем рабочем месте

Вы, ребята, хороши.

Пусть не будет злых клиентов,

Жадных и скупых зануд.

И прибавит вам финансов

Ваш нелегкий честный труд!

***

С праздником, работники торговли! Предприимчивые, сообразительные, активные и умные люди! Желаем вам крупных оборотов в торговле, карьерного роста, стабильности в торговом бизнесе, процветания! Желаем надежных партнеров, увеличения финансов, крепкого здоровья! Пусть удача будет рядом!

***

С Днем торговли поздравляю!

Процветать, расти желаю.

Каждый день пускай народ

Умножает ваш доход.

Больше в жизни позитива,

Вдохновения, креатива.

В личной жизни счастья вам,

Исполнения - мечтам!

***

С днем работника торговли! Пусть Ваши покупатели всегда будут благодарными, желаю наслаждаться своей работой, развиваться и пополнять ассортимент лучшим товаром, хороших продаж и терпения Вам!

***

Пусть будет каждый день ажиотаж,

Пусть выпирает выручка из кассы.

Желаю много выгодных продаж

И бесконечно много ярких красок.

Пусть ноги не болят, а рвутся в пляс,

Пусть настроенье позитивом заряжает.

Я с Днем торговли поздравляю вас.

Удачи, счастья и любви желаю.

***

Поздравляю вас с праздником - Днем работников торговли! Пусть в делах вам сопутствует успех, товары будут качественными, покупатели - довольными, а доход пусть радует вас. Всегда стремитесь к успеху, будьте профессионалами, находите радость и удовлетворение в своем труде.

***

От заката до рассвета,

За прилавком днем и летом.

Принимаете товар,

Преподносите, как дар.

Нужно знать кому и как,

Вы - психолог, врач, мастак.

Понимаете по взгляду

Все желания людей,

Похвале, презентам рады,

Голова полна идей.

А сегодня надо выпить,

Чтоб торговля шла легко,

Чтоб удачу не обидеть,

Пить вино, не молоко!

***

Поздравляем наших прекрасных фей, которые стоят за прилавками и обслуживают покупателей. Желаем вам больших выручек, побольше клиентов и стабильных продаж. Пускай касса всегда будет полной, покупатель — довольным, а товар - распроданным. И не забывайте раздавать свои прекрасные улыбки на сдачу. С Днем работников торговли!

***

Всех, кто умеет продавать,

Сейчас я буду поздравлять!

Пускай растут доходы ваши,

А вместе с ними - и продажи!

Пусть все дела идут прекрасно,

Пусть луч удачи светит ясно,

Чтобы легко и без труда

Вы были лучшими всегда!

***

Желаю щедрых и благодарных покупателей, адекватных поставщиков товара и только уважительных коллег. Пусть продажи постоянно растут, прибыль увеличивается с каждым днем, а настроение всегда остается на высоте! Здоровья вам и смелых, новых идей, их реализации, успеха. Желаю стать настоящим асом в сфере торговли!

День работника торговли - открытки

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