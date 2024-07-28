Традиционно в конце июля свой профессиональный праздник отмечают все, кто связан с торговлей. Рассказываем, когда День работников торговли в Украине отмечают в 2024 году и как красиво поздравить с праздником причастных.
Когда в Украине День работников торговли - история даты
День работников торговли в Украине появился после указа президента Украины в 1995 года - в поддержку инициативы работников торговли, а также профсоюзов. Но отмечать праздник начали уже с 1996 года. До этого у работников торговли не было своего отдельного профессионального праздника - они отмечали его вместе со специалистами бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства.
Ныне день работников торговли в Украине ежегодно отмечают в последнее воскресенье июля. В 2024 году эта дата выпадает на 28 июля. В праздник принято поздравлять всех, кто в той или иной степени связан с торговлей.
День работников торговли - поздравления
Быть работником торговли -
Не такой простой удел!
У работника торговли
Очень много важных дел:
Знать все тонкости товара,
Изучить ассортимент.
На вопросы чтобы можно
Было дать ответ в момент.
С Днем работников торговли
Поздравляю от души.
На своем рабочем месте
Вы, ребята, хороши.
Пусть не будет злых клиентов,
Жадных и скупых зануд.
И прибавит вам финансов
Ваш нелегкий честный труд!
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С праздником, работники торговли! Предприимчивые, сообразительные, активные и умные люди! Желаем вам крупных оборотов в торговле, карьерного роста, стабильности в торговом бизнесе, процветания! Желаем надежных партнеров, увеличения финансов, крепкого здоровья! Пусть удача будет рядом!
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С Днем торговли поздравляю!
Процветать, расти желаю.
Каждый день пускай народ
Умножает ваш доход.
Больше в жизни позитива,
Вдохновения, креатива.
В личной жизни счастья вам,
Исполнения - мечтам!
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С днем работника торговли! Пусть Ваши покупатели всегда будут благодарными, желаю наслаждаться своей работой, развиваться и пополнять ассортимент лучшим товаром, хороших продаж и терпения Вам!
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Пусть будет каждый день ажиотаж,
Пусть выпирает выручка из кассы.
Желаю много выгодных продаж
И бесконечно много ярких красок.
Пусть ноги не болят, а рвутся в пляс,
Пусть настроенье позитивом заряжает.
Я с Днем торговли поздравляю вас.
Удачи, счастья и любви желаю.
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Поздравляю вас с праздником - Днем работников торговли! Пусть в делах вам сопутствует успех, товары будут качественными, покупатели - довольными, а доход пусть радует вас. Всегда стремитесь к успеху, будьте профессионалами, находите радость и удовлетворение в своем труде.
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От заката до рассвета,
За прилавком днем и летом.
Принимаете товар,
Преподносите, как дар.
Нужно знать кому и как,
Вы - психолог, врач, мастак.
Понимаете по взгляду
Все желания людей,
Похвале, презентам рады,
Голова полна идей.
А сегодня надо выпить,
Чтоб торговля шла легко,
Чтоб удачу не обидеть,
Пить вино, не молоко!
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Поздравляем наших прекрасных фей, которые стоят за прилавками и обслуживают покупателей. Желаем вам больших выручек, побольше клиентов и стабильных продаж. Пускай касса всегда будет полной, покупатель — довольным, а товар - распроданным. И не забывайте раздавать свои прекрасные улыбки на сдачу. С Днем работников торговли!
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Всех, кто умеет продавать,
Сейчас я буду поздравлять!
Пускай растут доходы ваши,
А вместе с ними - и продажи!
Пусть все дела идут прекрасно,
Пусть луч удачи светит ясно,
Чтобы легко и без труда
Вы были лучшими всегда!
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Желаю щедрых и благодарных покупателей, адекватных поставщиков товара и только уважительных коллег. Пусть продажи постоянно растут, прибыль увеличивается с каждым днем, а настроение всегда остается на высоте! Здоровья вам и смелых, новых идей, их реализации, успеха. Желаю стать настоящим асом в сфере торговли!
День работника торговли - открытки
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