День работников торговли: красивые поздравления и открытки с праздником
Сегодня, 26 июля, в Украине отмечают День работников торговли.
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Профессиональный праздник работников торговой сферы был установлен в 1995 году указом тогдашнего президента Леонида Кучмы в поддержку инициативы работников торговли, а также профессиональных союзов. Датой его празднования было определено последнее воскресенье июля.
До того работники торговли отмечали свой праздник вместе с работниками сферы бытового обслуживания и работниками ЖКХ. Он так и назывался – День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.
Таким образом, сегодня поздравления принимают все, чьи специальности непосредственно связаны со сферой торговли. УНИАН собрал лучшие поздравительные строчки и красивые открытки с Днем работников торговли.
День работников торговли: поздравления в стихах и открытках
***
Пусть будет каждый день ажиотаж,
И выпирает выручка из кассы.
Желаю много выгодных продаж
И бесконечно много ярких красок.
Пусть ноги не болят, а рвутся в пляс,
Пусть настроенье позитивом заряжает.
Я с Днём торговли поздравляю вас,
Удачи, счастья и любви желаю.
***
Продать на север холодильник,
В пустыню - надувной матрас,
Медведю спящему - будильник
Ты можешь с лёгкостью сейчас!
Специалист в торговой сфере,
И равных нет тебе, поверь,
Текут доходы пусть бодрее,
И к счастью распахнётся дверь!
***
Тот, кто с торговлей прочно связан,
Отметить этот день обязан.
Всех с праздником профессиональным,
Удачи, счастья, процветания!
Быть терпеливыми старайтесь
И от души всем улыбайтесь,
Пускай приносит радость труд,
А беды прочь скорей уйдут.
***
Пусть клиент всегда довольным будет,
Чтоб вернулся к вам еще не раз.
Пусть, не важно — снег ли, дождь ли, бури,
А народ толпится возле Вас.
Пусть товар расходится быстрее,
Пусть растет и множится доход,
Пусть работается лучше, веселее.
И удача будет круглый год!
***
С днем работников торговли,
Поздравляем мы — с любовью!
Всем желаем, лишь, успеха,
Жизни славной, больше смеха!
Клиентуры лучшей самой,
Чтоб торговля — была главной,
Чтоб она Вас вдохновляла
И валютой, лишь, снабжала!
В ногу с Вами, чтоб «шагал»:
Рубль, Доллар, капитал...
Евро, чтоб бежал в придачу,
Ну и прочие... на сдачу!
***
С Днем работников торговли,
Дорогие продавцы!
Ваш нелегкий труд мы ценим,
Вы — большие молодцы!
Вам желаем от работы
Никогда не уставать,
Чтобы лучшие товары
Для народа продавать!
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Поздравляю с профессиональным праздником – Днем работника торговли. Желаю вам успеха в делах, удачи во всех начинания и стремительного продвижения по карьерной лестнице.
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В профессиональный праздник работников торговли желаю вам вежливых и приветливых покупателей, рост доходов и самое главное – крепкого здоровья, всегда хорошего настроения.
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