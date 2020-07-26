День работников торговли: красивые поздравления и открытки с праздником

Теплые поздравления сегодня принимают все, чьи специальности непосредственно связаны со сферой торговли.

Сегодня, 26 июля, в Украине отмечают День работников торговли.

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Профессиональный праздник работников торговой сферы был установлен в 1995 году указом тогдашнего президента Леонида Кучмы в поддержку инициативы работников торговли, а также профессиональных союзов. Датой его празднования было определено последнее воскресенье июля.

До того работники торговли отмечали свой праздник вместе с работниками сферы бытового обслуживания и работниками ЖКХ. Он так и назывался – День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.

Таким образом, сегодня поздравления принимают все, чьи специальности непосредственно связаны со сферой торговли. УНИАН собрал лучшие поздравительные строчки и красивые открытки с Днем работников торговли.

День работников торговли: поздравления в стихах и открытках

***

Пусть будет каждый день ажиотаж,

И выпирает выручка из кассы.

Желаю много выгодных продаж

И бесконечно много ярких красок.

Пусть ноги не болят, а рвутся в пляс,

Пусть настроенье позитивом заряжает.

Я с Днём торговли поздравляю вас,

Удачи, счастья и любви желаю.

***

Продать на север холодильник,

В пустыню - надувной матрас,

Медведю спящему - будильник

Ты можешь с лёгкостью сейчас!

Специалист в торговой сфере,

И равных нет тебе, поверь,

Текут доходы пусть бодрее,

И к счастью распахнётся дверь!

***

Тот, кто с торговлей прочно связан,

Отметить этот день обязан.

Всех с праздником профессиональным,

Удачи, счастья, процветания!

Быть терпеливыми старайтесь

И от души всем улыбайтесь,

Пускай приносит радость труд,

А беды прочь скорей уйдут.

***

Пусть клиент всегда довольным будет,

Чтоб вернулся к вам еще не раз.

Пусть, не важно — снег ли, дождь ли, бури,

А народ толпится возле Вас.

Пусть товар расходится быстрее,

Пусть растет и множится доход,

Пусть работается лучше, веселее.

И удача будет круглый год!

***

С днем работников торговли,

Поздравляем мы — с любовью!

Всем желаем, лишь, успеха,

Жизни славной, больше смеха!

Клиентуры лучшей самой,

Чтоб торговля — была главной,

Чтоб она Вас вдохновляла

И валютой, лишь, снабжала!

В ногу с Вами, чтоб «шагал»:

Рубль, Доллар, капитал...

Евро, чтоб бежал в придачу,

Ну и прочие... на сдачу!

***

С Днем работников торговли,

Дорогие продавцы!

Ваш нелегкий труд мы ценим,

Вы — большие молодцы!

Вам желаем от работы

Никогда не уставать,

Чтобы лучшие товары

Для народа продавать!

***

Поздравляю с профессиональным праздником – Днем работника торговли. Желаю вам успеха в делах, удачи во всех начинания и стремительного продвижения по карьерной лестнице.

***

В профессиональный праздник работников торговли желаю вам вежливых и приветливых покупателей, рост доходов и самое главное – крепкого здоровья, всегда хорошего настроения.

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