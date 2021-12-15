Ежегодно 15 декабря в Украине отмечают День работников суда – профессиональный праздник людей, которые обеспечивают правосудие в стране. В этот день поздравления от родных и близких принимают судьи, адвокаты, прокуроры и другие профессионалы, которые обеспечивают соблюдение закона.
Поздравления с Днем работников суда в стихах и прозе
С Днем работников суда
Украину поздравляем!
Будут пусть удачны все дела,
Пусть в стране порядок процветает.
И превыше всех закон
Пусть, конечно, остается.
Пусть вокруг сияет счастья звон,
Жизнь пускай улыбками смеется.
***
С днем работников суда,
Украины нашей.
Пусть решаются дела,
Службы важной вашей.
Пусть работники суда,
Славятся успехом.
Каждый чтоб судья страны,
Был великим человеком.
***
Всех судей Украины поздравляю
Но, прежде всех, конечно же, тебя!
Благополучия, успешности желаю,
Пусть нынче сбудется заветная мечта.
Доход пускай работа умножает
И помогает пусть тебе закон.
Любовь пусть дома нежно согревает
И мир из счастья будет пусть сплетен.
***
Мы сегодня отмечаем
День работников суда
В этот праздник подтверждаем:
Без суда мы никуда!
Кто с судом хоть как-то связан,
Всем тем читаем поздравок!
Пусть украсит всю жизнь вашу
Красивый правосудия венок!
***
Всех судейских, милицейских,
Поздравляем мы сейчас,
И желаем, чтобы счастье,
Каждый день было у вас!
Чтобы вы не огорчались,
Не грустили никогда,
Чтоб ни разу в вашей жизни
Не встречалась вам беда!
***
Мы вам, служители Фемиды,
Хотим прислать один стишок.
Летают в воздухе флюиды
Любви народной к вам. Поток
Приятных, милых пожеланий,
Как солнца луч, несётся к вам...
И так приятно ожиданье
Подарков, праздничных программ!
Веселье властвует повсюду,
И все довольны — вот так чудо!
***
Поздравляю с Днём работников суда Украины и от души желаю стойкой выдержки и большой удачи, уважения на работе и светлого счастья дома, радостного настроения и уверенного стремления к целям, блестящих успехов и отличных идей.
***
В День работников суда Украины пожелаю не знать промахов в деятельности и жизни, достигать нужных целей и стремиться к успеху, быть счастливым человеком и совершать добрые поступки.
***
С Днем работников суда Украины! Пусть благодаря вам наше общество становится все более правовым и гуманным! Желаем вам процветания, мудрости, беспристрастности в принятии решений и безупречной репутации!
С днем работников суда: картинки и открытки
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