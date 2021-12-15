День работников суда Украины отмечается ежегодно 15 декабря.

Ежегодно 15 декабря в Украине отмечают День работников суда – профессиональный праздник людей, которые обеспечивают правосудие в стране. В этот день поздравления от родных и близких принимают судьи, адвокаты, прокуроры и другие профессионалы, которые обеспечивают соблюдение закона.

Поздравления с Днем работников суда в стихах и прозе

С Днем работников суда

Украину поздравляем!

Будут пусть удачны все дела,

Пусть в стране порядок процветает.

И превыше всех закон

Пусть, конечно, остается.

Пусть вокруг сияет счастья звон,

Жизнь пускай улыбками смеется.

***

С днем работников суда,

Украины нашей.

Пусть решаются дела,

Службы важной вашей.

Пусть работники суда,

Славятся успехом.

Каждый чтоб судья страны,

Был великим человеком.

***

Всех судей Украины поздравляю

Но, прежде всех, конечно же, тебя!

Благополучия, успешности желаю,

Пусть нынче сбудется заветная мечта.

Доход пускай работа умножает

И помогает пусть тебе закон.

Любовь пусть дома нежно согревает

И мир из счастья будет пусть сплетен.

***

Мы сегодня отмечаем

День работников суда

В этот праздник подтверждаем:

Без суда мы никуда!

Кто с судом хоть как-то связан,

Всем тем читаем поздравок!

Пусть украсит всю жизнь вашу

Красивый правосудия венок!

***

Всех судейских, милицейских,

Поздравляем мы сейчас,

И желаем, чтобы счастье,

Каждый день было у вас!

Чтобы вы не огорчались,

Не грустили никогда,

Чтоб ни разу в вашей жизни

Не встречалась вам беда!

***

Мы вам, служители Фемиды,

Хотим прислать один стишок.

Летают в воздухе флюиды

Любви народной к вам. Поток

Приятных, милых пожеланий,

Как солнца луч, несётся к вам...

И так приятно ожиданье

Подарков, праздничных программ!

Веселье властвует повсюду,

И все довольны — вот так чудо!

***

Поздравляю с Днём работников суда Украины и от души желаю стойкой выдержки и большой удачи, уважения на работе и светлого счастья дома, радостного настроения и уверенного стремления к целям, блестящих успехов и отличных идей.

***

В День работников суда Украины пожелаю не знать промахов в деятельности и жизни, достигать нужных целей и стремиться к успеху, быть счастливым человеком и совершать добрые поступки.

***

С Днем работников суда Украины! Пусть благодаря вам наше общество становится все более правовым и гуманным! Желаем вам процветания, мудрости, беспристрастности в принятии решений и безупречной репутации!

С днем работников суда: картинки и открытки

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Автор: Екатерина Пулатова