День полиции Украины: полицейские в Украине отмечают профессиональный праздник

Перенос празднования на 4 июля посвящен символическому событию 2015 года.

В этот день, 4 июля, отмечается День национальной полиции Украины. День полиции Украины 2020 года приходится на субботу.

Это профессиональный праздник в этом году отмечается уже 5 раз, поэтому стал юбилейным.

День полиции: история праздника

Сначала День полиции Украины отмечали 4 августа – в день подписания президентом в 2015 году закона О национальной полиции. Происходило это в соответствии с указом президента от 9 декабря 2015 года. День полиции отмечался ежегодно в этот день включительно до 2017 года.

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Однако в 2018 году президент внес изменения в указ. И с тех пор День полиции в Украине празднуют 4 июля.

Перенос празднования на 4 июля посвящен символическому событию 2015 года, когда первые патрульные полицейские приняли присягу на Софийской площади в Киеве.

Столица стала первым городом, где заработала новая полиция. Вторым украинским городом стал Львов, третьим – Одесса.

С днем полиции: поздравления

Уважаемые полицейские и сотрудники Национальной полиции! Вы связали свою жизнь с чрезвычайно ответственным, рискованным, трудным и важным делом – служить обществу. Сердечно желаю Вам успехов в профессиональной деятельности, в частности дальнейшей борьбе с преступностью для обеспечения стабильности и соблюдения правопорядка, новых достижений и свершений во имя мира и процветания нашей Украины.

***

С Днем полиции поздравляю

Полицейских Украины,

Вам желаю я отваги,

Чести, мужества и силы.

Пожелаю вам удачи

Я в нелегком, ратном деле,

Чтобы преступники, бандиты

Головы поднять не смели.

Я желаю, чтобы каждый

Уважал и чтил законы,

А вам, нашим полицейским,

Звездопада на погоны.

***

Я вам желаю в день полиции

Забыть проблемы, отложить дела

И отменить все репетиции,

Ведь праздник отмечать пора!

Снимайте форму и фуражки,

Рвите пуговицы на рубашках.

Сегодня день по праву ваш,

Берите его на абордаж!

***

Поздравляем с праздником профессиональным,

Желаем вам счастья и добра.

Пусть второе плечо будет надежным,

А ваш дом - полон тепла.

Чтобы всегда царил порядок,

Никто никогда не желал вам зла.

По жизни чтобы рядом был достаток,

А в сердце - хозяйничала лишь весна.

***

Поздравляю с Днем полиции в Украине и желаю крепкого здоровья, уверенных сил, мужества сердца, решимости и удачи. Желаю с каждым днем расти в своей карьере, желаю всегда находить верный путь к победе, счастье и благополучие.

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