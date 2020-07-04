День полиции Украины: полицейские в Украине отмечают профессиональный праздник
В этот день, 4 июля, отмечается День национальной полиции Украины. День полиции Украины 2020 года приходится на субботу.
Это профессиональный праздник в этом году отмечается уже 5 раз, поэтому стал юбилейным.
День полиции: история праздника
Сначала День полиции Украины отмечали 4 августа – в день подписания президентом в 2015 году закона О национальной полиции. Происходило это в соответствии с указом президента от 9 декабря 2015 года. День полиции отмечался ежегодно в этот день включительно до 2017 года.
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Однако в 2018 году президент внес изменения в указ. И с тех пор День полиции в Украине празднуют 4 июля.
Перенос празднования на 4 июля посвящен символическому событию 2015 года, когда первые патрульные полицейские приняли присягу на Софийской площади в Киеве.
Столица стала первым городом, где заработала новая полиция. Вторым украинским городом стал Львов, третьим – Одесса.
С днем полиции: поздравления
Уважаемые полицейские и сотрудники Национальной полиции! Вы связали свою жизнь с чрезвычайно ответственным, рискованным, трудным и важным делом – служить обществу. Сердечно желаю Вам успехов в профессиональной деятельности, в частности дальнейшей борьбе с преступностью для обеспечения стабильности и соблюдения правопорядка, новых достижений и свершений во имя мира и процветания нашей Украины.
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С Днем полиции поздравляю
Полицейских Украины,
Вам желаю я отваги,
Чести, мужества и силы.
Пожелаю вам удачи
Я в нелегком, ратном деле,
Чтобы преступники, бандиты
Головы поднять не смели.
Я желаю, чтобы каждый
Уважал и чтил законы,
А вам, нашим полицейским,
Звездопада на погоны.
***
Я вам желаю в день полиции
Забыть проблемы, отложить дела
И отменить все репетиции,
Ведь праздник отмечать пора!
Снимайте форму и фуражки,
Рвите пуговицы на рубашках.
Сегодня день по праву ваш,
Берите его на абордаж!
***
Поздравляем с праздником профессиональным,
Желаем вам счастья и добра.
Пусть второе плечо будет надежным,
А ваш дом - полон тепла.
Чтобы всегда царил порядок,
Никто никогда не желал вам зла.
По жизни чтобы рядом был достаток,
А в сердце - хозяйничала лишь весна.
***
Поздравляю с Днем полиции в Украине и желаю крепкого здоровья, уверенных сил, мужества сердца, решимости и удачи. Желаю с каждым днем расти в своей карьере, желаю всегда находить верный путь к победе, счастье и благополучие.
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