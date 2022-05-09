9 мая Украина отмечает победу во Второй мировой войне, но одновременно защищается от российской агрессии.

Сегодня, 9 мая 2022 года, Украина отмечает 77-ю годовщину победы над нацизмом во Второй мировой войне. Ежегодно в этот день мы вспоминали чудовищную цену, которую предыдущие поколения заплатили за мир, и повторяли: "Никогда снова".

К сожалению, в 2022 году нашу страну снова настигло горе. Нацизм снова пришел на нашу землю, но на этот раз в российской военной форме и на русских танках. Поэтому сегодня мы отмечаем День победы над нацистской Германией, а в будущем установим ещё одну дату - День победы над российским оккупантом.

Напомним, что из-за военного положения выходной 9 мая в Украине отменяется. В 2022 году это рабочий день.

День победы 9 мая: история события и споры о дате

Вторая мировая война длилась с 1 сентября 1939 года и закончилась в 1945 году капитуляцией Германии и поражением её союзников. Акт о капитуляции нацистской Германии был подписан 8 мая в 23:01 по европейскому времени. Именно эта дата считается Днем победы в Европе.

По московскому времени капитуляция Германии состоялась 9 мая. Эта дата является Днем победы в постсоветских странах. Многие украинские политики и общественные деятели предлагают отмечать День победы 8 мая из солидарности с Европой.

18 апреля 2022 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, который предлагает установить 8 мая Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне. А 9 мая провозгласить Днем Европы и рабочим днем.

"Чествование в Украине Дня победы 9 мая нелогично и неприемлемо, особенно после начала полномасштабного российского вторжения на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Украина должна чествовать память павших и отмечать День победы над нацизмом во Второй мировой войне вместе со всей Европой и всем цивилизованным миром 8 мая. Российская Федерация превратила 9 мая в инструмент пропаганды и достижения политических целей, разжигания войн, оправдания собственных преступлений против человечности, - отмечают авторы законопроекта.

День победы: картинки и открытки

С Днем победы: стихи и проза

9 Мая — праздник великий!

Никто не забыт и ничто не забыто!

Живым ветеранам — низкий поклон!

А тех, что ушли — не забудем имен!

Они ушли, оставив память,

Оставив честь нам и свободу,

Осталось красное их знамя,

Перенесенное сквозь годы!

Великий подвиг сохраним

Мы в наших душах и сердцах

И об ушедших помолчим

Мы со слезами на глазах.

***

Желаю неба чистого,

И мира без войны,

И солнышка лучистого,

Над всей землей страны.

Родных, любимых — с праздником!

Любви, здоровья, сил!

Чтоб каждый день вас радовал

И счастье приносил.

***

Пусть в этот день умолкнут звуки,

Пусть время бег замедлит свой,

Пусть вспомнят подвиг дедов внуки,

Почтут их память тишиной.

Пусть их немеркнущая слава

Оставит в прошлом страх войны,

Пусть будет мирною держава,

Пусть дети спят и видят сны.

Пусть люди верят, ждут и любят

По деревням и городам,

Они ваш подвиг не забудут,

Спасибо, ветераны, вам!

***

С Днем Победы, с теплым маем

От души вас поздравляем!

Всем желаем в мире жить,

Чистым небом дорожить!

***

Поздравляю с Днем Победы!

Пусть ваш дом обходят беды.

Мира, неба голубого,

Счастья чистого, большого!

***

С Днём Победы! Пусть мужество и героизм этого великого праздника никогда и никем не забываются. Пусть дух победы воодушевляет сердца и ведёт вперёд — к новым подвигам, успехам и достижениям. И пусть весь мир всегда живёт в мире, а о войнах напоминает лишь этот день.

***

С Днём Победы! Пусть будет мир и гармония во всём мире, ведь тогда счастливы будем мы все — и наши родные, и наши друзья, и наши потомки. Спасибо нашим предкам за то, что до конца боролись и оставили после себя свободную землю. Пусть Украина справится со всеми трудностями и вскоре отпразднует новый День победы.

***

В этот важный день, память о котором живет веками, вспомним и тех, кто принес нам эту Победу. Пусть всегда над нашими головами будет чистое и безоблачное небо, чтобы не слышали мы и наши дети звуков войны. С Днем Победы!

***

С праздником! Пусть покой и мир воцарятся на планете. Пусть не будет войн — ни малых, ни великих. Пусть везде можно будет чувствовать себя в защищенности и уверенно шагать по любой территории. И пусть память о страшной войне никогда не покинет наши души. С Днем Победы!

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