7 августа 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

7 августа - 219-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 146 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 25 июля Юлианского календаря.

Какой праздник 7 августа 2020

В этот день мир отмечает Международный день пива, День собирания звезд, День профессионального оратора.

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Памятные даты 7 августа, годовщины и события

В 1932 году в СССР за кражу государственной и коллективной собственности в крупных размерах была введена смертная казнь – «закон о трех колосках». Инициатива принятия закона исходила исключительно от Сталина. Как только документ вступил в силу, начались репрессии. Всего, по неофициальным данным, по «закону о трех колосках» за 1932-1939 годы было осуждено 183 тысячи человек.

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В 1970 году состоялся первый компьютерный шахматный турнир

В 1974 году французский уличный канатоходец Филипп Пети прошел по канату, натянутому между Северной и Южной башнями-близнецами Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Этот трюк больше никто не повторял.

В 1983 году - в эпоху правления в СССР Андропова - было принято постановление ЦК КПСС «Об укреплении социалистической трудовой дисциплины», предусматривавшее наказания за выпуск брака, прогулы и опоздания на работу, пьянство на рабочем месте. Самым характерным примером его претворения в жизнь, ставшим приметой андроповской эпохи, были массовые облавы на посетителей магазинов и кинотеатров в дневное время.

В 1993 году в Лондоне впервые был открыт для посещения туристами Букингемский дворец.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 7 августа чтит память святой Анны, матушки Девы Марии и бабушки Иисуса Христа. Другие названия праздника: «Макар», «Анна и Макарий», «Анна Холодная», «Зимоуказница». По этому дню предсказывали время наступления и характер будущей зимы. 7 августа также отмечали свой праздник странники.

Что сегодня нельзя делать

Нежелательно в этот день есть конину, потому что это также праздник лошадей и к ним должно быть особенное отношение. Не выходите ночью на улицу - гуляет нечисть, которая морозит землю и насылает недуги, особенно на стариков. Постарайтесь ни с кем не ругаться, иначе еще очень долго не помиритесь.

Приметы на 7 августа

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- утро холодное – зима также будет холодной;

- погода до обеда предсказывает погоду зимы до декабря, а погода после обеда - после декабря;

- идет дождь - зима будет снежная и теплая;

- много желудей на дубе - к теплой зиме.

7 августа именины

Именины у Анны, Макария, Николая и Александра.

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