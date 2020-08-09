День Пантелеймона 2020: молитва, традиции и приметы

Выполнять работу в этот день нужно по-особенному.

Сегодня православная и римо-католическая церковь чтут память Святого Пантелеймона. Чем он характерен и как правильно провести этот день - читайте ниже.

День Святого Пантелеймона 2020 - дата

Ежегодно память Пантелеймона чтут 9 августа по юлианскому календарю или 27 июля - по григорианскому.

Кто такой Святой Пантелеймон

Святой Пантелеймон или Пантелеймон Целитель - великомученик, святой, которого считают первым врачом по профессии. Он родился в Никомидии (современная территория Турции), там же и проживал. Пантелеймон лечил людей бесплатно, из-за чего его невзлюбили другие доктора. Из-за этого тогдашний император поддавал его пыткам, после чего присудил к казни. Как и пытки, казнь прошла для святого безболезненно благодаря молитве. Во время нее голос с небес приказал отрубить голову Пантелеймону, что и было выполнено. Однако вместо крови с раны потекло молоко. Его тело позже похоронили.

Приметы на День Пантелеймона Целителя

В этот день не советуют работать в поле, считается, что можно стать жертвой молнии. Примечательно, что и лениться в этот день тоже нельзя, а работать нужно с особым усердием.

Как и поступал Пантелеймон, нужно помогать другим людям, которые попали в беду - проявлять заботу и беспокойство.

Народные приметы

Кто рожден на Пантелеймона - обладает даром целительства и может управлять лекарственными травами.

Муравьи заделывают входы в муравейники - скоро будет дождь.

Сильно стрекочут и прыгают кузнечики - погода будет ясной и сухой.

Молитва Святому Пантелеймону

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Благослови, Господи, Матерь Божия, Пресвятая Дева Мария, Пречистая Богородица! Благослови, отец праведный Абрам! Пришла(шел) я к вам за Божьей травой, Чтоб она дала здравие и покой. Чтоб травушка больным помогала, Тело их от хвори освобождала. Святой отец Абрам глядел, Симеон Зилот травы садил, Илья Пророк эту травку полил, Господь Бог наш благословил. Благослови на пользу траву сию, Небо и мать-земля, Благослови на труд, на лечение, Господи, и меня. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ныне, присно, во веки веков. Аминь.

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