Чем известен святой, почему его так называют и в чем помогает Григорий Богослов - читайте в материале УНИАН.

7 февраля верующие чтят память святителя Григория Богослова, которого считают одним из прародителей христианства. УНИАН рассказывает историю праздника, о чем просят святого в этот день, что обязательно нужно сделать и, наоборот, что нельзя делать на Григория Богослова.

Ранее мы публиковали православный календарь 2023 на февраль с важными датами.

Когда день Григория Богослова - история праздника

Григорий Богослов - архиепископ и учитель, который посвятил свою жизнь христианству и его распространению. Один из трех Вселенских святителей наряду с Иоанном Златоустом и Василием Великим.

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Григорий Богослов жил в III веке нашей эры. Родился он примерно в 325 году в Арианзе. Получил хорошее образование, занимался изучением богословия, много размышлял о Боге и молился. Вел строгий образ жизни - имел одну одежду, ходил босиком, спал на земле или на ветвях, ел хлеб, овощи, пил только воду.

В Афинах, во время своего обучения, Григорий познакомился со святым Василием Великим и часто проводил время в его монастыре. Там же Григорий создал свои уникальные рукописи. Позже Григорий уехал в Константинополь, где был избран на престол архиепископа. Часто попадал под преследования и гонения, защищая основы православной веры. За богословские послания церковь назвала святителя Григория Богословом Великим. Всего он оставил 243 послания, 507 духовных стихотворений и 45 проповедей. В день смерти святого 7 февраля (25 января) чтят память Григория Богослова.

Что можно делать 7 февраля

Григорьев день посвящали добрым делам - следовало обязательно сделать что-то хорошее и от чистого сердца. Но хвалиться этим нельзя, иначе не зачтется. Также считается, что все, сказанное в этот день, сбывается, поэтому нужно следить за своими словами. По народному поверью, если кому-то сегодня подарить цветы, то он будет счастлив.

Что нельзя делать на Григория Богослова - запреты

7 февраля нельзя стричь волосы и ногти, чтобы не навлечь неприятности. Не рекомендуется выходить из дома без надобности и заниматься тяжелой работой. Также в день святителя Богослова нельзя желать никому и ничего дурного и ни на кого не держать обиду.

В чем помогает Григорий Богослов - молитва святому

Григорию Богослову молятся, чтобы он помог укрепить веру в Господа и не грешить. Священники просят у святителя силы проповедовать и нести слово Божье в массы. Также Богослову молятся:

об исцелении души и тела;

перед началом строительства;

при входе в новый дом;

когда не могут найти правильный выход из сложной ситуации.

Молитва святителю Григорию Богослову

О, великий и преславный святителю Христов, всея Вселенския Церкве учителю богомудрый, Православия твердый исповедниче и поборниче, преблаженне отче Григорие! Призри от высот небесных на нас, смиренно к тебе припадающих, и умоли Господа Вседержителя, Егоже верный на земли служитель был еси, да дарует нам веры правыя твердое и неизменное сохранение, Церкви Святей послушание, жития нашего исправление, и во всех нуждах, скорбех и искушениих скорое поможение, терпение же и укрепление. Подаждь нам твое святое благословение, да оным осеняемии, сие новое лето, и во вся дни богоугодно, в мире и покаянии, поживем, и во Царствии Небеснем сподобимся купно с тобою и со всеми святыми Живоначальную Троицу воспевати и славити, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.

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