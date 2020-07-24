24 июля 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

24 июля – 205-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 160 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 11 июля Юлианского календаря.

Какой праздник 24 июля 2020

В этот день мир отмечает День рождения растворимого кофе, День заглядывания в будущее.

Читайте такжеКалендарь свадеб на август 2020: как выбрать идеальную датуВ США - День старых шуток, День кузенов и кузин, День текилы, День автораздачи, в Индии - День родителей, в Вануату - День детей, в Польше - День полиции, в Бутане - День первой проповеди Будды, в Эквадоре - День Симона Боливара, в Венесуэле - День военно-морских сил.

Памятные даты 24 июля, годовщины и события

В этот день в 1938 году была запущена в продажу первая в мире партия растворимого кофе под маркой Nescafe. Она стала результатом совместных усилий фирмы Nestle и бразильского правительства, решавших проблему излишков кофе. Продукт стал популярным в США после Второй мировой войны, а затем распространился по всему миру. Но есть и другие легенды создания растворимого кофе. Он якобы был изобретен и запатентован еще в 1890 году новозеландцем Дэвидом Стренгом. Также изобретение этого напитка в 1901 году приписывают японскому ученому Сатори Като, работавшему в Чикаго. А британский научный журнал «Нью сайентист» утверждает, что растворимый кофе был разработан в этой стране по заказу военных.

24 июля 1945 года на Потсдамской конференции руководителей держав – победительниц во Второй мировой войне (СССР, США и Великобритании), при обсуждении устройства послевоенного миропорядка, американский президент Гарри Трумэн объявил о том, что в США создано «оружие чудовищной разрушительной силы». Речь шла об атомной бомбе. Этим «оружием» занимались и в СССР - группа физиков во главе с академиком Игорем Курчатовым трудилась над его созданием с 1943 года. О действительно ужасающей ядерной силе мир узнал 6 и 9 августа 1945 года после американских бомбардировок японских городов Хиросимы и Нагасаки, где погибли сотни тысяч мирных жителей. Оценивая результаты такого «эксперимента», Трумэн написал: «В самой крупной в истории азартной научной игре мы поставили на карту два миллиарда долларов и выиграли».

В 1990 году в Киеве у здания городской администрации впервые был поднят сине-желтый флаг, который развевался там более года - до момента официального провозглашения независимости Украины.

Какой сегодня церковный праздник

Читайте такжеВыходные на День Независимости Украины: сколько будем отдыхатьПравославная церковь 24 июля чтит память святой равноапостольной княгини Ольги. В народе день назвали Ольга Страдница, так как он припадает на разгар полевых работ. Княгине Ольге молились о хорошей погоде, о милосердии к жнецам. Просить святую с плохими намерениями было строго запрещено. Кроме того, любители рыбалки молились Ольге об удачном улове.

Что сегодня нельзя делать

Не стоит стирать одежду (сделать это нужно накануне), брать взаймы хлеб, соль, деньги.

Приметы на 24 июля

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- паук сидит посреди паутины - к дождю;

- много росы - к неурожаю огурцов и помидоров;

- жаркий солнечный день - к хорошему урожаю зерновых.

24 июля именины

Именины у Елены, Ольги, Киндея и Аркадия.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram