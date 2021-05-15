День науки Украины 2021 / фото ua.depositphotos.com

Наука значительно облегчает нашу жизнь, служит на благо человечества и объединяет людей в стремлении сделать мир лучше. Чтобы почтить труд ученых и научных сотрудников, в Украине был учрежден День науки. Ежегодно этот праздник отмечается в третью субботу мая. Установлен праздник указом Леонида Кучмы в 1997 году. Сегодня стоит поздравить с праздником всех людей, работающих в научной сфере.

Поздравления с Днем науки

День науки 2021 / фото klike.net

Без науки мы никак,

Без науки — никуда!

И в науке каждый знак

Будет вечным сквозь года.

Жизнь страны и мира в целом

Хранят научные умы.

Будьте ж здравы духом, телом,

Ждем открытий от вас мы!

С днем науки 2021 / фото klike.net

Сегодня — День науки! Так слава же ученым,

Ученым украинским, наукой увлеченным!

Пускай растет наука под небом мирным синим,

Чтоб все могли спокойно работать в Украине.

Спокойствия желаем, мы так хотим! Отныне

Пусть только миру служит наука в Украине!

С Днем науки 2021 Украина / фото klike.net

Вас, ученые, поздравить

С днем науки я хочу.

Ждут пускай вас достижения,

Все пусть будет по плечу.

Новых вам открытий ярких,

Диссертаций и трудов,

Пусть найдет всегда награда

Своих славных знатоков.

Поздравления с Днем науки / фото klike.net

Чтобы законы природы познать,

Нужно нам сил приложить, и немало —

Науки с охотою все изучать,

Чтоб население их понимало.

И вот в Украине торжественный день,

Сегодня науки мы все почитаем.

Желаем, чтоб было учёным не лень

Трудиться всегда, этот мир познавая!

День науки поздравления / фото klike.net

С днем науки в Украине,

Поздравляем от души,

Пусть с наукой удаются,

Все заветные мечты!

Ведь наука — жизни важность,

Без нее ведь никуда,

Расцветает пусть наука,

Пусть огнем горят глаза!

Пусть решаются задачи,

За спиной идет успех,

Пусть она приносит счастье,

За нее болеть не грех!

С Днем науки открытки / фото bipbap.ru

Всех украинских ученых поздравляю с профессиональным праздником! Спасибо вам за ваш неоценимый вклад в становление державы и мировой науки! Ваши потрясающие открытия и актуальные разработки являются предметом гордости всего народа! Так пусть здоровье и счастье станут вам наградой за нелегкий труд!

С Днем науки картинки / фото bipbap.ru

Наука — это всегда путь к будущему. Но очень хочется, чтобы в настоящем всем, кто верит в науку, всем, кто ее создает, было с ней вместе комфортно, интересно, плодотворно! Пусть в настоящем наука дарит радость и ее создателям!

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День науки – это праздник тех, кто посвятил свою жизнь научной деятельности. Это праздник людей, которые верят в силу научной мысли, нацелены на открытие нового. Праздник нестандартного мышления и креатива. С Днем науки! Побед, свершений и открытий!

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Автор: Екатерина Пулатова