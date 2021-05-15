Сегодня отмечается профессиональный праздник всех работников научной сферы.

Наука значительно облегчает нашу жизнь, служит на благо человечества и объединяет людей в стремлении сделать мир лучше. Чтобы почтить труд ученых и научных сотрудников, в Украине был учрежден День науки. Ежегодно этот праздник отмечается в третью субботу мая. Установлен праздник указом Леонида Кучмы в 1997 году. Сегодня стоит поздравить с праздником всех людей, работающих в научной сфере.

Поздравления с Днем науки

Без науки мы никак,

Без науки — никуда!

И в науке каждый знак

Будет вечным сквозь года.

Жизнь страны и мира в целом

Хранят научные умы.

Будьте ж здравы духом, телом,

Ждем открытий от вас мы!

Сегодня — День науки! Так слава же ученым,

Ученым украинским, наукой увлеченным!

Пускай растет наука под небом мирным синим,

Чтоб все могли спокойно работать в Украине.

Спокойствия желаем, мы так хотим! Отныне

Пусть только миру служит наука в Украине!

Вас, ученые, поздравить

С днем науки я хочу.

Ждут пускай вас достижения,

Все пусть будет по плечу.

Новых вам открытий ярких,

Диссертаций и трудов,

Пусть найдет всегда награда

Своих славных знатоков.

Чтобы законы природы познать,

Нужно нам сил приложить, и немало —

Науки с охотою все изучать,

Чтоб население их понимало.

И вот в Украине торжественный день,

Сегодня науки мы все почитаем.

Желаем, чтоб было учёным не лень

Трудиться всегда, этот мир познавая!

С днем науки в Украине,

Поздравляем от души,

Пусть с наукой удаются,

Все заветные мечты!

Ведь наука — жизни важность,

Без нее ведь никуда,

Расцветает пусть наука,

Пусть огнем горят глаза!

Пусть решаются задачи,

За спиной идет успех,

Пусть она приносит счастье,

За нее болеть не грех!

Всех украинских ученых поздравляю с профессиональным праздником! Спасибо вам за ваш неоценимый вклад в становление державы и мировой науки! Ваши потрясающие открытия и актуальные разработки являются предметом гордости всего народа! Так пусть здоровье и счастье станут вам наградой за нелегкий труд!

Наука — это всегда путь к будущему. Но очень хочется, чтобы в настоящем всем, кто верит в науку, всем, кто ее создает, было с ней вместе комфортно, интересно, плодотворно! Пусть в настоящем наука дарит радость и ее создателям!

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День науки – это праздник тех, кто посвятил свою жизнь научной деятельности. Это праздник людей, которые верят в силу научной мысли, нацелены на открытие нового. Праздник нестандартного мышления и креатива. С Днем науки! Побед, свершений и открытий!

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Автор: Екатерина Пулатова