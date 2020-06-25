День молодежи в Украине: дата и история праздника

Этот праздник молодости и позитива ежегодно отмечается в последнее воскресенье июня.

В конце июня украинцы будут отмечать праздник юности и лета – День молодежи.

УНИАН расскажет историю этого светлого праздника, и в какой день он по традиции отмечается.

День молодежи: дата праздника

Читайте такжеДень Конституции Украины: дата праздника и выходные в 2020 годуДень молодежи ежегодно отмечается в последнее воскресенье июня. В 2020 году этот праздник выпадает на 28 июня.

Стоит отметить, что в это же воскресенье будет отмечаться еще один значимый для украинцев праздник – День Конституции. Он установлен на государственном уровне именно 28 июня.

В связи с этим следующий понедельник, 29 июня, будет выходным днем. И украинская молодежь получит для празднования и отдыха целых три выходных дня подряд.

День молодежи: история праздника

В текущем году Дню молодежи исполняется 62 года. Его история берет свое начало с советских времен. Впервые этот праздник отметили в далеком 1958 году.

После обретения Украиной независимости, в 1994 году президент Леонид Кравчук подписал указ №323/94 об праздновании Дня молодежи. Сделал он этого по инициативе молодежных организаций.

Как известно, День молодежи в июне также принято отмечать в Беларуси, России, Узбекистане и Южной Осетии.

А вот Международный день молодежи, который были учрежден ООН, отмечается 12 августа, Всемирный день молодежи – 10 ноября, а Международный день солидарности молодежи – 24 апреля.

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