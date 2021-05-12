Каждый год 12 мая отмечается Международный день медицинской сестры (International Nurses Day).
Читайте такжеВыходные в мае: сколько дополнительных дней отдыха получат украинцыСчитается, что праздник зародился в далеком 1853 году во времена Крымской войны. А своим профессиональным праздником медсестры обязаны англичанке Флоренс Найтингейл, которая во время Крымской войны организовала первую в мире службу сестер милосердия. Именно в ее день рождения и отмечается День медицинской сестры.
Официально праздник учрежден в 1971 году Международным советом медсестер, а до этого отмечался по решению Международной федерации Красного Креста.
УНИАН сделал подборку лучших поздравлений с Международным днем медсестры в стихах и прозе, а также в картинках и открытках.
Поздравления с Днем медсестры в стихах и прозе
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С праздником тебя поздравляю,
С деньком медицинских сестер!
Фортуны, здоровья желаю,
Пусть в сердце не гаснет задор!
Пускай тебе увеличат зарплату,
Сравняв с широтою души,
И пусть жизнь твоя будет богата
В столице и в сельской глуши!
***
Пожелаю медсестричке
В этот важный, добрый праздник,
Жить всегда лишь на отлично,
С настроением прекрасным!
Благодарность пациентов
Пусть границ совсем не знает,
И шикарные букеты
Каждый день тебе пусть дарят!
***
В день медицинской сестры
Искренне тебя поздравляю!
Как ты мила и добра,
Все подопечные знают.
Будь счастливой всегда,
Меньше тебе сложной работы,
Отдыха - хоть иногда!
И позабыть о заботах.
***
Поздравляю с профессиональным праздником - Днем медсестры! Хочу пожелать спокойствия в таком нелегком труде, терпения к требовательным пациентам, внимательного и ответственного отношения к своему делу. Легкости в руках, ясности в голове, благодарных пациентов! И, конечно же, повышение на работе, кто же об этом не мечтает?
***
Искренне поздравляю с профессиональным праздником, С Днем медицинской сестры! От всей души желаю крепкого здоровья, успехов в работе, семейных успехов, счастья, благополучия. Пусть твой нелегкий труд, который возвращает людям здоровье, приносит радость и человеческое счастье.
***
С Днем медицинской сестры поздравляю,
И пациентов послушных желаю,
Зарплаты огромной, здоровья, добра,
Будь ты счастливой, не грусти никогда!
Желаю успеха и должности новой,
Чтоб радость тебе приносила работа,
Чтоб выходных было много всегда,
Чтоб ты как роза, красивой была!
***
Огромное спасибо
Медсестрам, от души!
За то, что терпеливы,
Приветливы, милы!
За доброту и ласку,
За солнышко в глазах!
Живите же, как в сказке,
С улыбкой на устах!
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В твой профессиональный праздник я хочу пожелать тебе всегда слышать искреннюю благодарность за свой нелегкий труд. Пусть все то добро, что ты делаешь каждый день, возвращается к тебе улыбками близких, неожиданными подарками судьбы и бесконечными счастливыми моментами!
***
Поздравляю с Международным днем медицинской сестры! Хочу пожелать прежде всего крепкого здоровья и благополучия в личной жизни. Пусть ваша доброта, отзывчивость и забота возвращается к вам в двойном объеме. Тепла вам и ласковых подарков судьбы.
С Днем медсестры – открытки и картинки
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