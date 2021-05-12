Искренние стихотворные и прозаические строки для медсестер в их профессиональный праздник.

Каждый год 12 мая отмечается Международный день медицинской сестры (International Nurses Day).

Читайте такжеВыходные в мае: сколько дополнительных дней отдыха получат украинцыСчитается, что праздник зародился в далеком 1853 году во времена Крымской войны. А своим профессиональным праздником медсестры обязаны англичанке Флоренс Найтингейл, которая во время Крымской войны организовала первую в мире службу сестер милосердия. Именно в ее день рождения и отмечается День медицинской сестры.

Официально праздник учрежден в 1971 году Международным советом медсестер, а до этого отмечался по решению Международной федерации Красного Креста.

УНИАН сделал подборку лучших поздравлений с Международным днем медсестры в стихах и прозе, а также в картинках и открытках.

Поздравления с Днем медсестры в стихах и прозе

***

С праздником тебя поздравляю,

С деньком медицинских сестер!

Фортуны, здоровья желаю,

Пусть в сердце не гаснет задор!

Пускай тебе увеличат зарплату,

Сравняв с широтою души,

И пусть жизнь твоя будет богата

В столице и в сельской глуши!

***

Пожелаю медсестричке

В этот важный, добрый праздник,

Жить всегда лишь на отлично,

С настроением прекрасным!

Благодарность пациентов

Пусть границ совсем не знает,

И шикарные букеты

Каждый день тебе пусть дарят!

***

В день медицинской сестры

Искренне тебя поздравляю!

Как ты мила и добра,

Все подопечные знают.

Будь счастливой всегда,

Меньше тебе сложной работы,

Отдыха - хоть иногда!

И позабыть о заботах.

***

Поздравляю с профессиональным праздником - Днем медсестры! Хочу пожелать спокойствия в таком нелегком труде, терпения к требовательным пациентам, внимательного и ответственного отношения к своему делу. Легкости в руках, ясности в голове, благодарных пациентов! И, конечно же, повышение на работе, кто же об этом не мечтает?

***

Искренне поздравляю с профессиональным праздником, С Днем медицинской сестры! От всей души желаю крепкого здоровья, успехов в работе, семейных успехов, счастья, благополучия. Пусть твой нелегкий труд, который возвращает людям здоровье, приносит радость и человеческое счастье.

***

С Днем медицинской сестры поздравляю,

И пациентов послушных желаю,

Зарплаты огромной, здоровья, добра,

Будь ты счастливой, не грусти никогда!

Желаю успеха и должности новой,

Чтоб радость тебе приносила работа,

Чтоб выходных было много всегда,

Чтоб ты как роза, красивой была!

***

Огромное спасибо

Медсестрам, от души!

За то, что терпеливы,

Приветливы, милы!

За доброту и ласку,

За солнышко в глазах!

Живите же, как в сказке,

С улыбкой на устах!

***

В твой профессиональный праздник я хочу пожелать тебе всегда слышать искреннюю благодарность за свой нелегкий труд. Пусть все то добро, что ты делаешь каждый день, возвращается к тебе улыбками близких, неожиданными подарками судьбы и бесконечными счастливыми моментами!

***

Поздравляю с Международным днем медицинской сестры! Хочу пожелать прежде всего крепкого здоровья и благополучия в личной жизни. Пусть ваша доброта, отзывчивость и забота возвращается к вам в двойном объеме. Тепла вам и ласковых подарков судьбы.

С Днем медсестры – открытки и картинки

Вас также может заинтересовать:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Алина Вишневская