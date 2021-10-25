Сегодня в Украине отмечают День маркетолога.

Маркетолог - это человек, который занимается продвижением товара на рынке, основываясь на маркетинговых исследованиях. Он должен оценить запросы аудитории и понять, как заинтересовать людей в услугах и товарах той или иной компании.

Ранее мы рассказывали, какой праздник 25 октября отмечается сегодня, кроме этого.

День маркетолога в Украине - история праздника

25 октября 1975 года было создано Управление по маркетингу и рекламе в Министерстве Внешней Торговли СССР. Именно поэтому праздник ежегодно отмечается в этот день - по устоявшейся традиции.

Читайте также25 октября: народные приметы и обычаи, что нельзя делатьВ День маркетолога компании проводят конференции и встречи, студенты ВУЗов устраивают конкурсы, а ведущие маркетологи делятся своим опытом с аудиторией.

Кстати, по данным статистики, наиболее удачные маркетинговые продукты - это леденец "Чупа-чупс", изображение верблюда на пачке сигарет "Кэмел" и реклама батончиков "Сникерс" для подростков.

С Днем маркетолога - поздравления в стихах, прозе и открытках

Маркетолог ты блестящий,

Знаешь рыночный закон,

И сегодня я желаю,

Чтоб принес удачу он.

Пусть любимая работа

Никогда не надоест,

Чтобы был в нелегком деле

Первым, лучшим, просто "бест".

Радости тебе и счастья,

Денежек в карман прилично,

Ну и будет пусть в любви

Тоже все всегда отлично.

Поздравляем с Днем маркетолога нашего замечательного, прогрессивного и инновационного специалиста! Желаем большого вдохновения, новых идей, реализации и воплощения в действительность задуманного. Пусть работа будет в удовольствие! Крепкого здоровья, постоянного развития, карьерного роста, личного счастья и исполнения желаний!

***

Желаю новых творческих идей,

Ведь маркетолог ты непревзойдённый,

В работе достигать всегда своей

Больших успехов, выгоды огромной.

Законы рынка на отлично знать,

К сердцам людей подход найти свободно,

Всё лучшее от жизни этой брать

И в миллионах измерять доходы!

Самого креативного, умного и опытного маркетолога поздравляю с профессиональным праздником! Хочу пожелать безошибочных прогнозов, верных исследований и чёткого анализа в работе, беспрепятственной деятельности и верной удачи, огромных успехов и отличной зарплаты, море жизненного удовольствия, счастливых событий и крепкой любви.

***

Реклама — двигатель торговли,

Тебе известно с первых уст,

Решаешь разные задачи,

Купаясь в измененьях чувств!

Сегодня праздник только твой,

И вот чего тебе желаю:

От клиентуры пусть отбой

Тебя ничуть не напрягает,

В семье пусть любят, верно ждут,

Здоровье будет непреклонно,

Друзья, коллеги ценят, чтут,

Начальство хвалит непритворно!

Великолепного маркетолога поздравляю с праздником. Хочу пожелать всегда делать верные прогнозы, уметь сочетать высокий профессионализм и полезные навыки в своей работе, с лёгкостью заинтересовывать клиента и успешно продвигать любой продукт. Пусть каждый день будет солнечным, а каждая идея — перспективной и удачной.

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Автор: Кристина Кащавцева