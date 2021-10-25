Маркетолог - это человек, который занимается продвижением товара на рынке, основываясь на маркетинговых исследованиях. Он должен оценить запросы аудитории и понять, как заинтересовать людей в услугах и товарах той или иной компании.
Ранее мы рассказывали, какой праздник 25 октября отмечается сегодня, кроме этого.
День маркетолога в Украине - история праздника
25 октября 1975 года было создано Управление по маркетингу и рекламе в Министерстве Внешней Торговли СССР. Именно поэтому праздник ежегодно отмечается в этот день - по устоявшейся традиции.
Читайте также25 октября: народные приметы и обычаи, что нельзя делатьВ День маркетолога компании проводят конференции и встречи, студенты ВУЗов устраивают конкурсы, а ведущие маркетологи делятся своим опытом с аудиторией.
Кстати, по данным статистики, наиболее удачные маркетинговые продукты - это леденец "Чупа-чупс", изображение верблюда на пачке сигарет "Кэмел" и реклама батончиков "Сникерс" для подростков.
С Днем маркетолога - поздравления в стихах, прозе и открытках
Маркетолог ты блестящий,
Знаешь рыночный закон,
И сегодня я желаю,
Чтоб принес удачу он.
Пусть любимая работа
Никогда не надоест,
Чтобы был в нелегком деле
Первым, лучшим, просто "бест".
Радости тебе и счастья,
Денежек в карман прилично,
Ну и будет пусть в любви
Тоже все всегда отлично.
Поздравляем с Днем маркетолога нашего замечательного, прогрессивного и инновационного специалиста! Желаем большого вдохновения, новых идей, реализации и воплощения в действительность задуманного. Пусть работа будет в удовольствие! Крепкого здоровья, постоянного развития, карьерного роста, личного счастья и исполнения желаний!
***
Желаю новых творческих идей,
Ведь маркетолог ты непревзойдённый,
В работе достигать всегда своей
Больших успехов, выгоды огромной.
Законы рынка на отлично знать,
К сердцам людей подход найти свободно,
Всё лучшее от жизни этой брать
И в миллионах измерять доходы!
Самого креативного, умного и опытного маркетолога поздравляю с профессиональным праздником! Хочу пожелать безошибочных прогнозов, верных исследований и чёткого анализа в работе, беспрепятственной деятельности и верной удачи, огромных успехов и отличной зарплаты, море жизненного удовольствия, счастливых событий и крепкой любви.
***
Реклама — двигатель торговли,
Тебе известно с первых уст,
Решаешь разные задачи,
Купаясь в измененьях чувств!
Сегодня праздник только твой,
И вот чего тебе желаю:
От клиентуры пусть отбой
Тебя ничуть не напрягает,
В семье пусть любят, верно ждут,
Здоровье будет непреклонно,
Друзья, коллеги ценят, чтут,
Начальство хвалит непритворно!
Великолепного маркетолога поздравляю с праздником. Хочу пожелать всегда делать верные прогнозы, уметь сочетать высокий профессионализм и полезные навыки в своей работе, с лёгкостью заинтересовывать клиента и успешно продвигать любой продукт. Пусть каждый день будет солнечным, а каждая идея — перспективной и удачной.
Читайте также: