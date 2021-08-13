13 августа во всем мире отмечается День левши.

Праздник посвящен людям, которые преимущественно пользуются левой рукой. Существует два варианта истории праздника. Первый - дату утвердил в 1976 году Интернациональный Союз Левшей. По второй версии, инициатива исходила в 1992 году от Британского Клуба Левшей.

Международный день левшей - история и суть праздника

Читайте также13 августа 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьДень левшей был создан, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам людей. Производители товаров, дизайнеры одежды и крупные торговые компании должны учитывать потребности тех, кто активно пользуется левой, а не правой рукой. В Великобритании, например, активно борются с традицией переучивать детей-левшей.

Клуб Левшей считает, что, если ребенок пишет левой рукой, то исправлять заставлять его писать правой нельзя.

Особенности левшей - чем они отличаются от правшей

Левша - это, как мы уже говорили, человек, который преимущественно пользуется левой рукой. При этом, по письму определять это не стоит - Чарли Чаплин, например, на скрипке играл левой рукой, а писал правой. Левши не только пишут, но и выполняют все бытовые нужды левой рукой.

Основные отличительные характеристики левшей:

Правое полушарие развито больше, чем левое - у правшей всё наоборот.

Левшам присущи эмоциональность, интуиция, творческое мышление, впечатлительность и резкая смена настроения. Правши, напротив, логичны, рациональны, имеют склонность к точным наукам.

В сложных обстоятельствах левши находят оригинальный и нестандартный метод решения проблемы, в то время, как правши действуют оперативно и организованно.

Какой процент левшей в мире - считаем статистику

Ученые утверждают, что левшей на Земном шаре всего 15%. То есть, каждый седьмой житель. Леворукость передается по наследству и, если оба родители - левши, то ребенок будет таким же с вероятностью 25%. Иногда леворукость может развиваться внутри утроба матери или вследствие травмы правой руки.

Знаменитые левши - список селебрити + интересные факты

Среди известных личностей, которые были леворукими, можно выделить Чарли Чаплина, Наполеона Бонапарта, Уинстона Черчилля, Рональда Рейгана, Альберта Эйнштейна, Исаака Ньютона, Леонардо Да Винчи, Пабло Пикассо, Мерилин Монро, Джима Керри, Анджелину Джоли, Милу Йовович, Моргана Фримена, Киану Ривза и других.

Интересные факты о левшах:

Леворуким людям сложнее застегнуть молнию на брюках или пуговицы на рубашке.

То же самое касается перевода стрелок - левше нужно повернуть циферблат вверх тормашками.

Во многих языках слово "левый" означает "нечестный", "неправдивый", "фальшивый".

На средневековых судах, когда искали ведьм среди молодых женщин, обращали внимание на их поведение. Если оказывалось, что ведьма трогала скотину левой рукой или обходила дом справа (а он горел после), то вина девушки была доказана моментально.

Шанс родить ребенка-левшу у женщин после 40 лет выше, чем у женщин младшего возраста.

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Автор: Кристина Кащавцева