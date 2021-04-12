60 лет назад Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полет в космос.

12 апреля в мире отмечается Международный день полета человека в космос. В постсоветских странах эта дата много лет праздновалась как День космонавтики. 60 лет назад 12 апреля 1961 Юрий Гагарин совершил первый полет в космос в истории человечества. Сегодня мы вспоминаем это величайшее научное достижение.

В 2011 году на Генеральной Ассамблее ООН было принято отмечать Международный день полёта человека в космос ежегодно 12 апреля, в память о дате полета Юрия Гагарина на корабле "Восток-1". В современной Украине 12 апреля отмечается как День сотрудников ракетно-космической отрасли Украины. Праздник был установлен указом Леонида Кучмы.

Стихи и поздравления с Днем космонавтики

Пусть космос откроет вам двери

Особой и звездной судьбы.

Здоровье пусть будет огромным,

Да сбудутся ваши мечты!

Ракеты чтоб быстро взлетали,

А люди в них были мудрей.

Восходы чтоб дружно встречали —

Оттуда гораздо видней.

Космоса глубокого!

Рождения новых звезд!

Успешно и достойно нести вам этот пост!

С Днем космонавтики, ребята,

Вас поздравляю от души,

Пусть манит космос вас свершений

И кружат счастья виражи.

Пускай любви метеориты

Над вам громко пролетают,

Кометы радости и драйва

Пусть на свершения вдохновляют.

Пусть спутник юмора кружиться

Всегда упорно по орбите,

Канал финансовый пусть в космос

Пусть вам всегда открытым.

С днем космонавтики поздравляем,

Чистого неба вам всем желаем!

Желаем яркого весеннего солнца,

Все хорошее пусть вернется!

Желаем мира на планете,

Пускай всегда смеются дети,

Пусть жизнь будет радостью расцвечена,

Пусть счастливо живет человечество!

С днём космонавтики я поздравляю!

Ясного, звёздного неба желаю,

Новых открытий и важных высот,

Чудесных явлений и нужных частот.

Пусть космос откроет иные пути,

Созвездия новые, непременно, найти.

Успехов в науке и космической мгле

И счастья простого вам на Земле.

День космонавтики, ребята.

Ракетам, спутникам — виват!

Пусть от космических мечтаний

Мозги приятно затрещат.

Желаю видеть звездопады,

Желаний много загадать,

А все прекрасные идеи

С надеждой в космос отпускать.

Праздник знатного полёта, праздник славы и успеха. Я поздравляю тебя со Всемирным днём космонавтики. Всеми любимый и уважаемый Гагарин говорил, что наша планета прекрасна. И я желаю, чтобы на этой самой прекрасной планете ты чувствовал(а) себя самым счастливым человеком. Стремись к звёздам успеха и совершай удачные полёты за каждой своей мечтой!

***

В этот поистине важный праздник хочется пожелать, чтобы открытий с каждым днем было все больше, чтобы люди смело ломали любые преграды и достигали небывалых высот! Поздравляем с днем космонавтики! Пусть все невозможное станет возможным!

***

В Международный день космонавтики желаем поздравить всех специалистов, чья деятельность плотно связана с постижением космоса! Ваша работа — это вклад в современную науку, свежие знания, которые мы можем завещать нашим потомкам. Благодарим вас за то, что вы занимаетесь этим ответственным и небезопасным делом во имя информационного прорыва, который способен сделать нашу жизнь особенно интересной.

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Автор: Екатерина Пулатова