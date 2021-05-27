Нынешние праздничные мероприятия в столице адаптируют к действующим карантинным требованиям.

Уже в эти выходные столица Украины будет отмечать свой праздник – День Киева.

Когда День Киева 2021

Празднование Дня Киева каждый год происходит в последнее воскресенье весны. В 2021 году оно приходится на 30 мая.

День Киева начали отмечать в 1982 году. Именно тогда в Украине отпраздновали 1500-летие от условной даты основания города. На время после того о празднике забыли. Однако уже с 1987 года его стали отмечать ежегодно. В том году День Киева впервые официально отпраздновали в последнее воскресенье мая.

День Киева 2021 в условиях карантина

Учитывая введенный из-за коронавируса карантин, в этом году на день столицы будет меньше массовых мероприятий. Как отметил Киевский городской голова Виталий Кличко, формат проведения празднований будет изменен – их адаптируют к действующим противоэпидемическим правилам.

Праздничная программа и мероприятия ко Дню Киева

Читайте такжеДень Киева 2021: дата праздника, история и интересные факты о столицеНынешние праздничные мероприятия в Киеве начнутся еще за несколько дней до праздника, наибольшее их количество, конечно же, приходится на уик-энд 28-30 мая.

Основными локациями празднования Дня Киева станут Арка дружбы народов и Певческое поле. Состоятся также и различные спортивные соревнования, в частности, традиционный благотворительный "Пробег под каштанами".

Выставка в Музее истории города Киева

27 мая в Музее истории города Киева начнется музейный проект "Большая Семерка". Там будет проходить выставка произведений семи выдающихся украинских художников: Тараса Шевченко, Александра Архипенко, Михаила Бойчука, Анатолия Криволапа, Казимира Малевича, Григория Нарбута и Марии Примаченко. Выставка продлится до 28 июня.

Кроме того, 29-30 мая в Музее истории города Киева презентуют новую тематическую экскурсию "Мифы и фейки о Киеве".

Мероприятия в музее "Киевская крепость"

С 29 мая по 6 июня в Национальном историко-архитектурном музее "Киевская крепость" будет экспонироваться выставка "Старый Киев в открытках".

28 мая в музее состоится хоровой фестиваль-конкурс "Как тебя не любить, Киев мой".

Кинофестиваль "Молодость"

29 мая состоится торжественное открытие 50-го юбилейного Киевского международного кинофестиваля "Молодость", который будет проходить в оpen air формате в течение недели. К показу на фестивале запланировано 200 кинокартин.

Kyiv fan fest на "Певческом поле"

29-30 мая на Певческом поле состоится фестиваль Kyiv fan fest. На нем, в частности, будут выступать различные украинские исполнители, а также предусмотрена развлекательная программа с ведущим и анимационно-развлекательная программа для детей.

Фестиваль будет проходить с соблюдением карантинных ограничений. Стоимость билетов от 300 до 500 гривень на один день фестиваля.

"Пробег под каштанами"

Традиционный ежегодный спортивный благотворительный проект в Украине "Пробег под каштанами" состоится 30 мая. В этом году он будет проходить в четыре старта: детский пробег (старт в 9:00), спортивный пробег (10:00), пробег мужественных (10:20), благотворительный пробег (11:00).

Обязательными условиями участия являются правильно надетая маска и соблюдение расстояния между участниками. Присоединиться к стартам можно также online с помощью приложения Strava.

Другие мероприятия в Киеве

29-31 мая на центральных улицах Киева планируются Всеукраинские соревнования по спортивному ориентированию "Кубок столицы", открытый городской турнир по кикбоксингу на эстраде Крещатого парка, возле Арки дружбы народов, а также парусная регата на Киевском речном вокзале у причала № 6 (возле Церкви святого Николая).

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Автор: Алина Вишневская