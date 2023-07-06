6 июля отмечают один из самых значимых медицинских праздников - Всемирный день кардиолога. Поздравьте в этот день специалистов, которые спасают жизни людей, заставляя их сердца работать четко и слаженно и поблагодарите их за столь важный труд.
Рано или поздно с кардиологом встречаются все. По статистике, около 90% заболеваний связано с состоянием и работой сердечно-сосудистой системы. Международный день кардиолога призван обратить внимание на опасность сердечно-сосудистых заболеваний, одну из самых распространенных причин смерти в мире. В Украине из-за них ежегодно умирает около 500 тыс. человек. Эта цифра может быть меньше - если вовремя обратить внимание и начать лечить заболевания, чем и занимается врач-кардиолог.
Поздравления на День кардиолога - картинки и теплые пожелания
Сердце - орган самый важный,
Сила жизни в нём таится.
Ты сражаешься отважно
За здоровье этой мышцы.
Кардиолог, будь успешным
И дари пришедшим радость,
Чтоб здоровьем безупречным
Пациенты наделялись!
Ставь диагноз без ошибок,
В деле чтоб высот добиться,
Чтобы тысячи улыбок
Труд твой зажигал на лицах!
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С Днем кардиолога! Желаю, чтобы кардиограмма и ритм твоего сердца всегда был ровным, четким и здоровым. Пусть благодарных и здоровых пациентов становится больше, счастливые дни не заканчиваются, достаток будет во всём и каждый день будет благоприятным!
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Поздравляю с Днем кардиолога! Желаю, чтобы Ваши надежды и мечты сбывались. Чтобы радость от занятия любимым делом приносила вдохновение и стимул. Чтобы каждый рабочий день был шагом в сторону профессионального роста и развития. Будьте счастливы, здоровы и успешны!
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Позвольте сердечно поблагодарить Вас за самоотверженность и преданность делу, за то, что Вы ежедневно вкладываете в свой труд не только знания и опыт, но и душу, сопереживание и человечность. Пусть Ваши профессиональные навыки сохранятся и увеличатся, и благодаря Вашему труду еще много людей обретут здоровье!
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С Днем кардиолога! Желаю не только заботиться о здоровье окружающих, но и беречь свое. Пусть жизнь одарит вас счастливыми моментами и приятными воспоминаниями, пониманием и благодарностью людей. Успехов в вашем деле и хорошего настроения!
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То, что Вы делаете для людей, невозможно переоценить. Потому что Вы помогаете людям жить полноценной жизнью и часто просто спасаете жизнь! Поздравляю Вас с профессиональным праздником и желаю огромных успехов в Вашем благородном и таком необходимом труде. Уважения и любви коллег и пациентов, долгих и счастливых лет жизни, крепкого здоровья, душевного тепла и любви! Пусть не остынет Ваше сердце, а всегда будет сострадательным и горячим!
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Поздравляю Вас с Вашим профессиональным праздником и благодарю за здоровье, которое Вы дарите окружающим. В этот день желаю Вам радости, счастья, большой любви и частичку того огромного здоровья, которое Вы щедро отдаете нам!
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