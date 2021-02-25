Каждый год 25 февраля православная церковь отмечает День Иверской иконы Божией Матери. Сегодня один из нескольких дней, когда верующие чтят этот чудотворный образ.
День Иверской иконы: история праздника
Иверская икона в IX веке находилась у одной благочестивой вдовы, жившей близ города Никеи. Во времена императора Феофила иконоборцы уничтожали святые иконы, с такой целью они пришли в дом этой христианки. Увидев образ Богородицы, один воин копьем ударил по нему. Сразу же из поврежденного места потекла кровь.
Читайте такжеМасленица 2021: дата начала, история праздника и как принято отмечатьПораженные воины ушли, а вдова, желая спасти чудотворную икону, отнесла ее к морю и опустила в воду. Икона, стоя на воде, двинулась морем и приплыла к Афону.
С тех пор прошло около двух веков. Однажды монахи Иверской обители увидели на море огненный столб, доходивший аж до самого неба и в основе которого была Иверская икона. Благочестивый монах Гавриил по повелению Божией Матери, явившейся ему во сне, пошел по воде, принял святую икону и поставил в храме.
Но на другой день икону не обнаружили на том месте, где ее поставили, а нашли ее над монастырскими воротами. Так повторялось несколько раз, пока Богородица не открыла святому Гавриилу свою волю во сне, сказав, что не желает, чтобы его охраняли монахи, а хочет быть их хранительницей. Поэтому монахи построили надвратную церковь, в которой чудотворная икона находится и по сей день.
Именно обретению монахами монастыря на горе Афон чудотворного образа посвящен сегодняшний праздник. Оригинал образа ныне находится там в Иверском монастыре.
Что представляет собой Иверская икона
Иверскую икону называют еще Вратарницей или Привратницей. Согласно преданию, ее написал евангелист Лука, сподвижник апостола Павла.
На Иверской иконе изображена Дева Мария с Богомладенцем. Божия Матерь держит младенца на левой руке – правая рука протянута в молитве к Спасителю, одновременно на него указывая. Лик Спасителя чуть повернут к Богородице, которая слегка склонила голову к нему.
Главным признаком Иверской иконы является кровоточащая рана на правой щеке Божьей Матери, которая, согласно преданию, нанесена иконоборцами.
О чем молятся перед Иверской иконой
Иверская икона – один из самых удивительных образов по чудотворным проявлениям, выражающих самые разные действия Богородицы в земных пределах от всех напастей, причинами которых являются как человеческие пороки, так и природные катаклизмы.
Этой иконе молятся, прося направить на правильный путь - образ помогает людям, покаявшимся в своих грехах. Родственники могут просить у нее помощи своим родным.
К Иверской иконе Божией Матери обращаются об избавлении от разных недугов и утешении в бедах, об умножении плодородия земли, избавление от скорби и печали, а также при разных трудных ситуаций.
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