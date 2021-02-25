Иверская икона - один из самых удивительных образов Богородицы по чудотворным проявлениям.

Каждый год 25 февраля православная церковь отмечает День Иверской иконы Божией Матери. Сегодня один из нескольких дней, когда верующие чтят этот чудотворный образ.

День Иверской иконы: история праздника

Иверская икона в IX веке находилась у одной благочестивой вдовы, жившей близ города Никеи. Во времена императора Феофила иконоборцы уничтожали святые иконы, с такой целью они пришли в дом этой христианки. Увидев образ Богородицы, один воин копьем ударил по нему. Сразу же из поврежденного места потекла кровь.

Читайте такжеМасленица 2021: дата начала, история праздника и как принято отмечатьПораженные воины ушли, а вдова, желая спасти чудотворную икону, отнесла ее к морю и опустила в воду. Икона, стоя на воде, двинулась морем и приплыла к Афону.

С тех пор прошло около двух веков. Однажды монахи Иверской обители увидели на море огненный столб, доходивший аж до самого неба и в основе которого была Иверская икона. Благочестивый монах Гавриил по повелению Божией Матери, явившейся ему во сне, пошел по воде, принял святую икону и поставил в храме.

Но на другой день икону не обнаружили на том месте, где ее поставили, а нашли ее над монастырскими воротами. Так повторялось несколько раз, пока Богородица не открыла святому Гавриилу свою волю во сне, сказав, что не желает, чтобы его охраняли монахи, а хочет быть их хранительницей. Поэтому монахи построили надвратную церковь, в которой чудотворная икона находится и по сей день.

Именно обретению монахами монастыря на горе Афон чудотворного образа посвящен сегодняшний праздник. Оригинал образа ныне находится там в Иверском монастыре.

Что представляет собой Иверская икона

Иверскую икону называют еще Вратарницей или Привратницей. Согласно преданию, ее написал евангелист Лука, сподвижник апостола Павла.

На Иверской иконе изображена Дева Мария с Богомладенцем. Божия Матерь держит младенца на левой руке – правая рука протянута в молитве к Спасителю, одновременно на него указывая. Лик Спасителя чуть повернут к Богородице, которая слегка склонила голову к нему.

Главным признаком Иверской иконы является кровоточащая рана на правой щеке Божьей Матери, которая, согласно преданию, нанесена иконоборцами.

О чем молятся перед Иверской иконой

Иверская икона – один из самых удивительных образов по чудотворным проявлениям, выражающих самые разные действия Богородицы в земных пределах от всех напастей, причинами которых являются как человеческие пороки, так и природные катаклизмы.

Этой иконе молятся, прося направить на правильный путь - образ помогает людям, покаявшимся в своих грехах. Родственники могут просить у нее помощи своим родным.

К Иверской иконе Божией Матери обращаются об избавлении от разных недугов и утешении в бедах, об умножении плодородия земли, избавление от скорби и печали, а также при разных трудных ситуаций.

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Автор: УНИАН